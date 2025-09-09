پخش زنده
رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامهای، نحوه بخشودگی جرائم ماده (۲۲) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان دورههای مالیاتی زمستان ۱۴۰۲ الی بهار ۱۴۰۴ و مالیات عملکرد سال ۱۴۰۲ را ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سید محمدهادی سبحانیان، رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامهای، نحوه بخشودگی جرائم ماده (۲۲) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان دورههای مالیاتی زمستان ۱۴۰۲ الی بهار ۱۴۰۴ و مالیات عملکرد سال ۱۴۰۲ را ابلاغ کرد.
مطابق مفاد این بخشنامه، به استناد تبصره (۲) ماده (۲۲) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، چنانچه عدم انجام تکالیف مقرر در قانون مذکور خارج از اختیار مؤدی باشد، جرائم موضوع ماده مذکور، به صورت ۱۰۰ درصد مورد بخشودگی قرار میگیرد.
همچنین مؤدیانی که جرائم موضوع بند (الف) ماده (۲۲) قانون پایانههای فروشگاهی بابت دورههای مالیاتی زمستان ۱۴۰۲ لغایت پاییز ۱۴۰۳ سامانه مؤدیان آنها مورد بخشودگی قرار گرفته است، در صورت بهبود و ارتقای پایبندی خود در صدور و ثبت صورتحساب الکترونیکی در دوره مالیاتی تابستان سال ۱۴۰۴ میتوانند با رعایت برخی شروط، از میزان بخشودگیهای مقرر در این بخشنامه بهرهمند شوند؛ لذا در راستای تمهید فرصت مناسب برای مؤدیان محترم جهت برخورداری از بخشودگی موضوع بندهای (۴) و (۵) این بخشنامه، ادارات کل امور مالیاتی مکلفاند از انجام اقدامات اجرایی برای وصول جرائم موردنظر از تاریخ ابلاغ این بخشنامه (۱۵ شهریور ۱۴۰۴) تا ۱۰ روز پس از پایان انقضای تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره تابستان ۱۴۰۴ پرهیز نمایند.
لازم به ذکر است مواردی از قبیل نحوه بخشودگی براساس میزان فروش خارج از سامانه به کل فروش ابرازی در اظهارنامه، میزان فروش فاقد صورتحساب الکترونیکی به میزان کل فروش/درآمد مندرج در پرونده مالیاتی عملکرد، مواعید زمانی پرداخت و ترتیب پرداخت بدهی و نسبت (مجموع خرید و فروش خارج از سامانه) به (مجموع کل فروش و کل خرید) ابرازی در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره مالیاتی تابستان ۱۴۰۴ تبیین شده است.