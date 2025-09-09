نسیم وحدت در میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در کوچه‌ها و خیابان‌ها، در مدارس و مساجد و میان مردم خراسان شمالی موج می‌زند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛وحدت یکی از مسائلی بوده که همیشه میان مسلمان‌ها مطرح بوده و هست. جنگ ۱۲ روزه توجه به این امر بسیار مهم را به خوبی نمایان کرد، چراکه این جنگ جلوه عمیق همدلی، تاب‌آوری، غرور ملی و نگاه توحیدی است.

جنگ ۱۲ روزه به نمادی از وحدت و بلوغ اجتماعی ملت ایران تبدیل شد و نشان داد که مردم با درک درست از منافع ملی، در برابر تهاجم دشمنان همچون یکپارچه‌ترین شکل تاریخ ایستادند.

خراسان شمالی هم با نوای وحدت و محبت می‌تپد؛ هفته‌ای که مردم با دل‌هایی آکنده از عشق به وطن و همبستگی، نشان می‌دهند وحدت تنها یک شعار نیست، بلکه نیرویی زنده در دل جامعه است.

هفته وحدت، یادآور میلاد پیامبر مهربانی‌ها، حضرت محمد مصطفی (ص) است؛ روز‌هایی که نه تنها برای مسلمانان، بلکه برای همه بشریت پیام‌آور عدالت، اخلاق و مهرورزی‌اند.