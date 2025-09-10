بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، عقیل امینی بیان کردک در پی پیگیریهای مستمر جامعه صیادی استان و حمایتهای استاندار، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی و اداره کل شیلات بوشهر، سازمان شیلات ایران پیمانکاران مربوط به این چندین طرح در حوزه بنادر و اسکلههای صیادی را تعیین کرده و بهزودی شاهد آغاز عملیات اجرایی آنها خواهیم بود.
وی در تشریح جزئیات طرحها، عنوان کرد: اسکله جفره با مبلغ قرارداد ۱۴۰ میلیارد تومان به شرکت آبشکن بوشهر واگذار شده است. این طرح که پیشتر تا سال ۱۳۹۷ با پیشرفت فیزیکی ۶۵ درصدی متوقف مانده بود و اکنون با تخصیص اعتبارات ملی جدید دوباره فعال خواهد شد.
مدیرکل شیلات استان بوشهر ادامه داد: اسکله خورخان با مبلغ قرارداد ۱۱۹ میلیارد تومان از سوی شرکت مهرداد جنوب ماهشهر اجرا میشود. این طرح شامل ساخت حوضچه آرامش است که پس از افتتاح اسکله در اردیبهشتماه سال جاری، بهعنوان یکی از اصلیترین مطالبات صیادان بخش بردخون مطرح شده بود.
وی اضافه کرد: اسکله نخلتقی نیز در قالب طرح لایروبی با سرمایهگذاری ۱۷۰ میلیارد تومان توسط شرکت آزادی بنیان آریا اجرا خواهد شد. این طرح بخشی از مرحله دوم بهسازی این اسکله است و نقش مهمی در افزایش ظرفیت پهلوگیری قایقهای صیادی و ایمنی فعالیتهای دریایی دارد.
امینی تصریح کرد: این طرحها که در مجموع با اعتباری بالغ بر ۴۲۹ میلیارد تومان اجرا میشوند، گامی مهم در راستای ارتقای زیرساختهای بندری و حمایت از فعالیتهای جامعه صیادی استان به شمار میروند.
وی افزود: صیادان استان بوشهر، که یکی از فعالترین جوامع صیادی کشور هستند، همواره با چالشهای زیرساختی مواجه بودهاند. اجرای این طرحها نهتنها بخشی از این مشکلات را برطرف خواهد کرد، بلکه به بهبود شرایط معیشتی و افزایش بهرهوری فعالیتهای شیلاتی نیز کمک شایانی میکند.
مدیرکل شیلات استان بوشهر اظهار کرد: اداره کل شیلات استان بوشهر با همکاری سازمان شیلات ایران و دستگاههای مرتبط، نظارت دقیق بر روند اجرای این طرحها خواهد داشت تا ضمن رعایت استانداردهای فنی، این طرحها در زمان مقرر به بهرهبرداری برسند.