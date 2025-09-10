عملیات اجرایی چندین اسکله‌های صیادی در بوشهر آغاز می‌شود

مدیرکل شیلات استان بوشهر از آغاز عملیات اجرایی چند طرح مهم عمرانی در حوزه بنادر و اسکله‌های صیادی با اعتبارات ملی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: این طرح‌ها با هدف توسعه زیرساخت‌های شیلاتی، رفع مشکلات جامعه صیادی و تقویت معیشت صیادان اجرا می‌شود.