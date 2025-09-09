پخش زنده
رئیس بنیاد ملی فیلم ارمنستان، در نخستین سفر خود به ایران، از شباهتهای فرهنگی و تاریخی میان دو ملت ایران و ارمنستان گفت و با اشاره به تعبیر رئیس سازمان سینمایی ایران در این خصوص، فرهنگ دو کشور را همچون تار و پودی از یک فرش زیبا دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ادارهکل روابط عمومی سازمان سینمایی، پیرو انعقاد تفاهمنامههای سینمایی میان دو کشور ایران و ارمنستان که در سفر اخیر رئیس جمهور ایران به ایروان توسط روسای سینمای دو کشور به امضا رسید؛ نشست مدیران سینمای ایران با مدیران سینمای ارمنستان در موزه سینما برگزار شد.
رائد فریدزاده در این نشست با اشاره به امضای تفاهمنامه سینمایی میان ایران و ارمنستان بر اهتمام سازمان سینمایی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران بر بهرهمندی از ظرفیتهای این تفاهمنامه و فرصتهای همکاری در زمینه آموزش، تولید و عرضه آثار سینمایی در دو کشور تاکید کرد.
رئیس سازمان سینمایی همچنین به مذاکرات انجام شده در ایروان و برنامهریزی برای ایجاد یک رویداد آموزشی با همکاری انجمن سینمای جوانان ایران اشاره کرد و گفت: یکی از برنامههای پیشنهادی، اجرای رویدادی در قالب مدرسه تابستانه شامل کارگاههای آموزش سینما در ارمنستان است.
رئیس بنیاد ملی فیلم ارمنستان نیز، در نخستین سفر خود به ایران، از شباهتهای فرهنگی و تاریخی میان دو ملت ایران و ارمنستان گفت و با اشاره به تعبیر رئیس سازمان سینمایی ایران در این خصوص، فرهنگ دو کشور را همچون تار و پودی از یک فرش زیبا دانست و همکاریهای سینمایی دو کشور را عاملی برای پیوند و نزدیکی بیشتر فرهنگ دو کشور برشمرد.
داویت بنوچیان با اشاره به امضای تفاهمنامه همکاریهای سینمایی میان دو کشور که دو هفته پیش با حضور رؤسای جمهور ایران و ارمنستان در ایروان به امضا رسید، تصریح کرد: به نظر میرسد زمان آن رسیده که یک نقشه راه مشترک برای گسترش روابط سینمایی تدوین کنیم و با تعیین مهلت مشخص، گفتوگوها را به اجرا نزدیک کنیم.
رئیس بنیاد ملی فیلم ارمنستان با اشاره به تصمیم سینمای ارمنستان مبنی بر برگزاری جشنوارهای با محوریت فیلمهای کلاسیک از سینماگران و فیلمخانه ملی ایران برای همراهی در این رویداد دعوت کرد و گفت: ما تصمیم داریم جشنوارهای با محوریت فیلمهای کلاسیک برگزار کنیم که شامل نمایش فیلم و کنفرانسهای تخصصی خواهد بود. امیدواریم این جشنواره با همکاری و مشارکت سینماگران ایرانی برگزار شود.
او با تأکید بر جهانیسازی فرهنگ با حفظ هویت ملی تصریح کرد: فرهنگ مانند یک دسته گل است. زیبایی در تنوع است، نه یکنواختی. تفاوتهای فرهنگی میتوانند جهان را زیباتر کند. امیدواریم با پروژههای سینمایی مشترک، امکان آشنایی بیشتر هنرمندان دو کشور فراهم شود و فرهنگهای ملی ما بیش از پیش به جهانیان معرفی شوند.
کارن آوتیسیان رئیس جشنواره زردآلوی طلایی ارمنستان هم درباره ارتباط جشنوارهای میان دو کشور تاکید کرد: با توجه به سابقه همکاریهای جشنواره فیلم فجر و جشنواره زردآلوی طلایی، تهیه و امضای تفاهم نامه خواهر خواندگی دو جشنواره میتواند در دستور کار قرار گیرد.
همچنین برای تعامل و ارتباطات بیشتر هنرمندان دو کشور پیشنهاد شد گروهی از فعالان سینمای ارمنستان برای حضور در بخشهای مختلف جشنواره به ایران سفر کنند.
در پایان این نشست مقرر شد کمیته اجرایی سازی تفاهمنامه همکاریهای سینمایی دو کشور تشکیل، و نقشه راه و برنامه اقدامات برای توسعه همکاریها و تعاملات تهیه و اجرایی شود.
این نشست با حضور داویت بنوچیان رئیس بنیاد ملی فیلم ارمنستان، کارن آوتیسیان رئیس بنیاد توسعه فرهنگ و مدیر هنری جشنواره زردآلوی طلایی ارمنستان، آرگ باگراتیان وابسته سفارت جمهوری ارمنستان، رائد فریدزاده معاون وزیر فرهنگ و رئیس سازمان سینمایی، حامد جعفری مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی، فاطمه محمدی مدیرعامل موزه سینمای ایران، علیرضا اسماعیلی معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی، محمد طیب مدیرکل امور جشنوارهها و همکاریهای بینالملل سازمان سینمایی، حجت طباطبایی مدیرکل حوزه ریاست سازمان سینمایی، مسعود نجفی مدیرکل روابط عمومی سازمان سینمایی و لادن طاهری مدیر فیلمخانه ملی ایران، برگزار شد و طرفین در خصوص راهکارهای تعاملات سینمایی میان دو کشور ایران و ارمنستان به گفتوگو پرداختند.