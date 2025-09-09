پخش زنده
کاخ الیزه در واکنش به رای عدم اعتماد به فرانسوا بایرو اعلام کرد، روزهای آینده نخست وزیر را معرفی میکند که پنجمین رئیس دولت در دوره دوم ریاست جمهوری مکرون خواهد بود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پاریس، همانطور که گمانه زنیها و نظرسنجیها نشان داده بود، فرانسوا بایرو در رای گیری دیروز – دوشنبه- در مجلس فرانسه ناکام ماند و نخست وزیر مکرون پس از حدود یک سال، سقوط کرد.
دوشنبه، ۱۹۴ نماینده با ادامه کار بایرو موافقت کردند ولی ۳۶۴ نماینده، که بیشتر آنها از احزاب و راست افراطی و چپ بودند، به او رای منفی دادند. کاخ الیزه در واکنش به رای عدم اعتماد به فرانسوا بایرو اعلام کرد، روزهای آینده نخست وزیر را معرفی میکند که پنجمین رئیس دولت در دوره دوم ریاست جمهوری مکرون خواهد بود.
پس از آنکه مکرون اکثریت مجلس را از دست داد، همه نخست وزیران پیاپی منتخب او، که از احزاب راست و راست میانه بودهاند، به علت اختلاف نظر با نمایندگان احزاب چپ و راست افراطی مجلس، از ادامه کار بازماند. با توجه به اینکه هیچ یک از احزاب، در مجلس اکثریت ندارد، پیش بینی میشود تنها راه حل، ائتلاف دولت با احزاب چپ و انتخاب نخست وزیر از این جناح است. فرانسوا بایرو – نخست وزیر ناکام- صبح امروز سه شنبه، استعفای خود را تقدیم مکرون کرد.
پیش بینی میشود در شرایط خلا سیاسی پس از سقوط دولت، تظاهرات سراسری و اعتصاب همه بخشها که فردا دهم سپتامبر و هفته آینده ۱۸ سپتامبر برنامه ریزی شده، چالشهای غیرمنتظرهای برای فرانسه در پی خواهد داشت. یکی از مسائل پیش روی دولت، تنظیم بودجه با توجه به بحران بدهیهای عمومی فرانسه است. خانم مارین لوپن بنیانگذار حزب راست افراطی اجتماع ملی از مکرون خواسته با انحلال مجلس، زمینه خروج از بحران سیاسی را فراهم کند.