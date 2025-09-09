فرمانده انتظامی شهرستان آستارا از کشف ۶۳۷ عدد لوازم آرایشی و بهداشتی خارجی قاچاق در بازرسی از یک دستگاه خودروی شوتی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ سرهنگ مرتضی احدی با اشاره به اجرای طرح مبارزه با کالای قاچاق و خودرو‌های شوتی در شهرستان آستارا گفت: ماموران انتظامی این شهرستان، در حین کنترل خودرو‌های عبوری اطراف بازارچه ساحلی به یک دستگاه خودروی سواری مگان شوتی مشکوک و برای بررسی بیشتر خودرو را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان آستارا با بیان اینکه ماموران پس از هماهنگی با مقام قضائی در بازرسی از خودروی توقیفی ۶۳۷ عدد انواع لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق به ارزش تقریبی ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال کشف کردند گفت: راننده ۴۰ ساله دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی و خودروی وی نیز توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

وی از مردم خواست هرگونه فعالیت اقتصادی غیرقانونی را دراسرع وقت از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا نسبت به شناسائی و دستگیری متخلفان اقدام شود.