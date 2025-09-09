پخش زنده
در آستانه میلاد پیامبر اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع) هفت هزار بسته لوازم التحریر و یکصد سری جهیزیه به مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قم اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیر کل کمیته امداد امام خمینی استان گفت: در طرح نسیم رحمت هفت هزار بسته لوازم التحریر شامل بیش از ۲۰ قلم نوشت افزار بین دانش آموزان مددجوی کمیته امداد در سه مقطع تحصیلی از امروز توزیع میشود.
حجت الاسلام محمد طاها مهری همچنین از اهدای یکصد سری جهیزیه خبر داد و افزود: هر سری جهیزیه شامل یک تخته فرش، یخچال، ماشین لباسشویی، اجاق گاز و جاروبرقی است که به نو عروسان اهدا میشود.
وی گفت: در ۱۸ ماه گذشته ۷۳۲ مورد در قالب کمک جهیزیه و هدیه ازدواج به نوعروسان تحت پوشش اهدا شده است.