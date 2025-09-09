به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن، لین جیان، درنشست خبری روز سه شنبه گفت: سازوکار همکاری بریکس بستری مهم برای همبستگی و همکاری بین کشور‌های نوظهور و در حال توسعه است. رهبران بریکس در اجلاس اخیر درباره محیط اقتصادی و تجاری بین‌المللی فعلی و حفظ نظام چندجانبه تبادل نظر کردند.

این سخنگوی وزارت امور خارجه چین به اجماع گسترده اعضاء بریکس برای تعمیق مشارکت و افزایش منافع کشور‌های جنوب جهان اشاره کرد و گفت: این مسئلله انگیزه‌های جدیدی برای توسعه با کیفیت بالای همکاری‌های در بریکس تزریق خواهد کرد.

او به نقل از رئیس جمهور شی جین‌پینگ گفت: «تا زمانی که ما مسئولیت‌های خود را به عهده بگیریم و از یکدیگر حمایت کنیم، کشتی بریکس مطمئناً در برابر چالش‌های اوضاع بین‌المللیِ همواره در حال تغییر، مقاومت خواهد کرد و با پایداری و ثبات به جلو حرکت خواهد کرد.»

لین جیان در ادامه افزود: چین مایل است با همه طرف‌ها برای اجرای اجماع حاصل شده در این اجلاس، همکاری‌های بریکس بزرگ را به سطحی جدید ارتقا دهد و سهم جدید در ارتقای چندقطبی شدن همراه با برابری و نظم و همین طور فراگیر شدن جهانی‌سازی اقتصادی داشته باشد.