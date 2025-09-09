به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، آئین آغاز عملیات اجرایی دو مدرسه ۱۲ کلاسه در شهر رشت امروز با حضور هادی حق‌شناس، استاندار گیلان و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد.

دو مدرسه جدید در مجموع با زیربنای ۵ هزار و ۲۴۵ متر مربع و دارای ۲۴ کلاس درس، فضا‌های اداری متنوع و مجهز به کارگاه‌های آموزشی، آزمایشگاه‌ها، کتابخانه، سالن اجتماعات برای برگزاری رویداد‌های فرهنگی، نمازخانه و سایت کامپیوتر هستند. این مدارس محیطی ایده‌آل برای رشد و شکوفایی استعداد‌های دانش‌آموزان فراهم خواهند آورد و تمامی این امکانات با حمایت مالی کارخانه ریسندگی گیلان، در راستای مسئولیت‌های اجتماعی این مجموعه بزرگ صنعتی، به دانش‌آموزان گیلانی هدیه خواهد شد.

استاندار گیلان در این مراسم با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های آموزشی گفت: آموزش و پرورش، زیربنای توسعه همه‌جانبه است و فراهم‌سازی فضا‌های استاندارد و ایمن برای دانش‌آموزان، یکی از ضرورت‌های اصلی استان به شمار می‌رود.

هادی حق‌شناس با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه نوسازی و تجهیز مدارس، افزود: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده و همراهی خیران مدرسه‌ساز، ۱۰۰ مدرسه جدید در نقاط مختلف استان ساخته خواهد شد.

وی بیان کرد: این مدارس در راستای رفع کمبود فضا‌های آموزشی و تحقق عدالت آموزشی طراحی شده‌اند و نقش مهمی در ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت دانش‌آموزان ایفا خواهند کرد.