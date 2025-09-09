پخش زنده
سطح باغهای شهرستان کبودراهنگ حدود ۲هزار و ۸۰۰هکتار است که از این مقدار بیش از ۷۰۰ هکتار باغ بادام است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، امسال بیش از ۸۰ درصد باغها با خسارت سرمازدگی مواجه شد، اما باغداران این روزها مشغول برداشت محصول از باغ خود هستند.
محمد نیری فر، یکی از باغداران روستای طاهرلو کبودراهنگ است که حدود ۴۰ هکتار باغ بادام دارد و این باغ را بیش از ۳۰ سال است که کشت و احداث کرده است.
در باغش پنج نوع بادام تلخ و شیرین برداشت می کند، امسال بارشها از میانگین پایینتر بود و باغ هم با خسارت سرمازدگی مواجه شد که حدود ۹۰ درصد برداشت محصول کاهش یافته است.
کشت بادام دیم در زمینهای شیب دار از فرسایش خاک جلوگیری میکند و مقاومت به کم آبی و شوری آب و آفت است، محصول برداشتی علاوه بر تازه خوری و آجیل مصارف دیگری، چون اسانس گیری و روغن گیری و آرایشی بهداشتی دارد.
علی سرخوش، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کبودراهنگ گفت: در شهرستان کبودراهنگ حدود ۲۸۰۰ هکتار باغ میوه وجود دارد که ۷۰۰هتکار باغ بادام دیم و آبی است که از هر هکتار باغ ابی ۲.۵ تن و از هر هکتار باغ دیم حدود ۱ تن محصول برداشت میشود.