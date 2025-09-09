پخش زنده
معاون وزیر ارتباطات گفت: بسیج وزارتخانه سرمایهای معنوی است که میتواند در اجرای طرحهای ملی و فناوریهای نوظهور نقشآفرینی کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم معارفه فرمانده جدید مرکز مقاومت بسیج وزارت ارتباطات، این نهاد را سرمایهای معنوی برای وزارتخانه دانست که در اجرای طرحهای ملی و ورود به عرصههای نوظهور فناوری میتواند بازوی توانمندی برای تحقق مأموریتهای تخصصی باشد.
مراسم معارفه «ابوالفضل قدرتی زاده» بهعنوان فرمانده جدید مرکز مقاومت بسیج وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور غلامرضا امیدی، معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع؛ و جمعی از مدیران وزارت و فرماندهان ردههای تابعه و اعضای شورای مرکز بسیج برگزار شد.
امیدی در سخنان خود بسیج را یادگار ماندگار امام خمینی (ره) دانست و گفت: بسیج جلوهای روشن از حضور آگاهانه مردم در میدانهای خدمت، ایثار و جهاد است و همواره در بزنگاههای انقلاب اسلامی نقشآفرینی کرده است.
وی با اشاره به فعالیتهای بسیجیان وزارت ارتباطات افزود: نیروهای بسیجی این وزارتخانه در حوادث طبیعی، بحرانها و همچنین اجرای طرحهای ملی و فناورانه همواره پیشرو بودهاند و این سرمایه معنوی نقش مؤثری در تحقق مأموریتهای وزارتخانه داشته است.
معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع تأکید کرد: بسیج میتواند در پشتیبانی از توسعه شبکه ملی اطلاعات، صیانت از فضای مجازی، ورود به عرصههای نوظهور مانند هوش مصنوعی و امنیت سایبری، و نیز حمایت از شرکتهای دانشبنیان بازوی توانمندی برای وزارت ارتباطات باشد.
وی در پایان ضمن تقدیر از زحمات سرهنگ محمدرضا تفرشی فرمانده سابق مرکز مقاومت بسیج وزارت ارتباطات، ابراز امیدواری کرد قدرتی با همراهی بسیجیان وزارتخانه بتواند نقش این مجموعه را بیش از پیش تقویت کند.
قدرتی زاده، فرمانده جدید مرکز مقاومت بسیج وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این مراسم ضمن تقدیر از تلاشهای ارزشمند برادر تفرشی فرمانده سابق بسیج وزارت ارتباطات، گفت: خدمات ایشان در ارتقای جایگاه بسیج در وزارتخانه همواره در یادها خواهد ماند و سرمایهای ارزشمند برای آینده این مجموعه است.
وی تاکید کرد: بسیج وزارت ارتباطات با تکیه بر ظرفیت نخبگان جوان و متخصص، مسیر تازهای را برای همافزایی با مأموریتهای تخصصی وزارتخانه آغاز خواهد کرد.
فرمانده مرکز بسیج وزارت همچنین تصریح کرد: در دوره جدید، بسیج وزارت ارتباطات با نگاه جهادی و رویکرد تخصصی تلاش خواهد کرد در کنار وزارتخانه، پشتیبان توسعه فناوریهای نوین باشد و در برابر تهدیدات نوپدید، بهویژه در حوزه سایبری، نقشی فعال ایفا کند.