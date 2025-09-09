پخش زنده
«آخر هفتههای بینظیر»، «بازی طولانی»، «گمشده در کوهستان»، «باغبان»، «نسخه سرد»، «بی تو هرگز»، «متشکرم بچه ها»، «هفت اقلیم»، «شگفتیهای میشکا»، «گانر» و «راه افتخار»، فیلمهای سینمایی جدیدی هستند که آخر این هفته از قاب شبکههای سیما پخش میشوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «آخر هفتههای بینظیر»، «موفاسا»، «آپاراتچی»، «به پیش»، «به من میگن بلدوزر»، «آجرچین»، «کوه نوردان»، «همکاری محرمانه ۱»، «بازرس سان و عنکبوت سیاه»، «شگفتیهای میشکا»، «گروه فکهای تکاور»، «بی نظیر»، «گانر» و «محمد رسول الله (ص)»، از دیگر فیلم های است که چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه ۱۹، ۲۰ و ۲۱ شهریور از شبکههای سیما پخش می شود.
شبکه یک
فیلم سینمایی جدید «آخر هفتههای بینظیر» به کارگردانی «مارک روتموند»، پنجشنبه ۲۰ شهریور ساعت ۲۳:۳۰، پخش خواهد شد.
این فیلم با بازی فلوریان دیوید فیتز، آیلین تزل، سیسیلیو آندرسن، یواخیم کرول، پترا ماری کامین؛ داستان واقعی پدری به نام میرکو و پسرش جیسون را روایت میکند که به اوتیسم مبتلاست. جیسون برای انتخاب تیم فوتبال محبوبش، با پدرش قراری میگذارد: اگر میرکو او را به دیدن بازیهای تیمهای مختلف ببرد، جیسون سعی میکند رفتارهایش در مدرسه را کنترل کند. این توافق آغاز سفری مشترک به استادیومهای سراسر آلمان میشود. جیسون با معیارهای خاص خودش از جمله اخلاق تیم، امکانات برای معلولان و دوری از نژادپرستی تلاش میکند، تیمی را انتخاب کند که با ارزشهایش سازگار باشد. در طول این سفر، رابطه پدر و پسر عمیقتر میشود و ...
*فیلم سینمایی جدید «بازی طولانی» به کارگردانی «جولیو کوئینتانا»، جمعه ۲۱ شهریور ساعت ۱۶:۰۰، پخش می شود.
این فیلم با بازی دنیس کواید، جی هرناندس، چیچ مارین، جینا لی ارتیز، برت کالن و جیلیان ویگمن؛ داستان واقعی گروهی نوجوان مکزیکی ـ آمریکایی در تگزاس دهه ۱۹۵۰ را روایت میکند که در جامعهای شدیداً نژادپرست، تصمیم میگیرند تیم گلف مدرسهای تشکیل دهند. این نوجوانان که در مدارس سفیدپوستان جایی نداشتند، با تحقیر، تمسخر و تبعیض آشکار روبهرو میشوند. ورودشان به رقابتهای رسمی، با مخالفت و توهینهایی همراه است که تنها به دلیل نژاد و قومیتشان است. با این حال، آنها با ارادهای تحسینبرانگیز و تمرین در شرایط سخت، به چالشها پاسخ میدهند. مربیشان، جی بی پنا که خود قربانی تبعیض بوده، آنان را به ایستادگی و افتخار به ریشههایشان مکزیکی شان، تشویق میکند و ...
شبکه دو
*پویانمایی سینمایی «موفاسا» به کارگردانی «بَری جنکینز»، جمعه ۲۱ شهریور ساعت ۰۸:۰۰، پخش خواهد شد.
در این پویانمایی خواهیم دید: سیمبا (بچه شیر انیمیشن شیر شاه) ازدواج کرده و صاحب فرزند شده است. دوستان سیمبا تصمیم میگیرند داستان کودکی تا به قدرت رسیدن موفاسا پدر سیمبا را برای نوه اش تعریف کنند. موفاسا بچه شیر سرزنده و خوشبختی بوده است که به همراه خانواده زندگی میکرده تا این که سیلی مهیب او را از خانواده و قلمرواش جدا میکند. با جریان آب به قلمرو یک شیر نر دیگر وارد میشود. تاکای بچه شیر نری که بدن کم جان موفاسا رو روی آب میبیند، او را از آب گرفته و با خود به خانه میبرد. در ابتدا پدر و مادر تاکای موفاسا را نمیپذیرند، اما با اصرار و از خود گذشتی تاکای در نهایت همه به ماندن موفاسا رضایت میدهند. علیرغم اینکه تاکای باعث نجات و زنده ماندن موفاسا شده، اما در طول زمان اتفاقات مختلف باعث ایجاد حسادت و کینه میان آنها میشود. این حسادت تا جایی پیش میرود که ...
*فیلم سینمایی جدید «گمشده در کوهستان» به کارگردانی «اندرو بودهو کایت لینگر»، جمعه ۲۱ شهریور ساعت ۱۸:۰۰، پخش خواهد شد.
داستان این فیلم با بازی لوک دیوید بلوم، پاول اسپارکس و کیتلین فیتس جرالد؛ درباره خانم و آقای فندلر است که به همراه پسران دو قلو و نوجوان خود رایان و دان، و پسر و دختر خردسالشان زندگی میکنند. آقای فندلر مردی سختگیر است که با توجه به شرایط اجتماعی، میخواهد خیلی زود از هر دو پسرش مرد بسازد و به همین دلیل با آن دو رفتاری خشن دارد. رایان با این تغییر خلق پدر کنار آمده، اما دان که سرسخت و لجوج است به محبت پدر نیاز مبرم دارد و به همین دلیل مدام در حال کلنجار رفتن با پدرش است. آقای فندلر به همراه پسرها برای کوه نوردی به کوهستانی صعب میرود. به علت شرایط بد جوی آقای فندلر و پسر کوچکتر از میانه راه به پایین بر میگردند، اما ریان و دان به همراه هنری (راهنمایشان) به اصرار دان تا قله به صعود ادامه میدهند. در قله بین رایان و دان بگو مگو در میگیرد و دان که خود را قوی میداند، بدون راهنما به سرعت از مسیری ناشناخته به پایین بر میگردد و در کوهستان گم میشود. دان ۹ روز در جنگلهای کوهستانی بکر آن منطقه، سرگردان میماند، اما با تمام وجود تلاش میکند خود را به مردم و آبادانی برساند. خانواده فندلر نیز گروه جستجوی بزرگی تشکیل میدهند، اما ...
*فیلم سینمایی «آپاراتچی» به کارگردانی «قربانعلی طاهرفر»، جمعه ۲۱ شهریور ساعت ۲۳:۰۰، پخش خواهد شد.
فیلم «آپاراتچی» داستان زندگی جلیل رشیدی، نقاش ساختمانی عاشق سینما را روایت میکند که در اوایل دهه ۶۰ در تبریز زندگی میکند. او پس از ساخت چند فیلم کوتاه موفق، آرزوی ساخت نخستین فیلم سینمایی خود را در سر دارد. در این زمان، قاضی نوری، یکی از شخصیتهای مخوف شهر، ترور میشود و جلیل تصمیم میگیرد با ساخت فیلمی درباره زندگی نوری، شانس خود را برای حضور در جشنواره فیلم فجر و دریافت سیمرغ امتحان کند و ...
تورج الوند، فاطمه مسعودیفر، رضا ناجی، هومن برقنورد، بهنام تشکر، امید روحانی، وحید مبصری، امین گلستانه، حسین عابدینی، ولی فروتن و علیرضا استادی در فیلم سینمایی «آپاراتچی» هنرنمایی کردهاند.
شبکه سه
*فیلم سینمایی جدید «باغبان» به کارگردانی «داوید شارون»، چهارشنبه ۱۹ شهریور ساعت ۱۴:۳۰، پخش خواهد شد.
در این فیلم با بازی ژان کلود ون دام، ناول مدنی، ماتیاس کویویگر، مایکل یون، وینسنت دسانا، الی سمون و داوید شارون خواهیم دید: سرژ یکی از مسئولین دولتی است که پرونده محرمانه را دیده و برای یکی از دوستانش فرستاده است. فردای آن روز دوستش به طرز مشکوکی در خانه سکته میکند و عدهای ناشناس و آدم کشهای حرفهای به سراغ خود سرژ میآیند. گویا نخست وزیر دستور داده هر کسی که این پرونده را دیده باید از بین برود. سرژ به همراه همسر و دو دختر خود در خانه ویلایی خود مورد هجوم این افراد قرار میگیرند که ناگهان باغبان خانه که یک رزمی کار حرفهای است تصمیم میگیرد به سرژ و خانواده اش کمک کند. او سرژ را به پناهگاهی میبرد که زیر خانه آنها در دوران جنگ جهانی ساخته شده و تلاش میکند در مقابل مهاجمان از او دفاع کند. بعد از مدتی سرژ متوجه میشود باغبان قبلا نیروی امنیتی بوده ولی به دلیل سرپیچی از دستور کشتن آدمهای بی گناه به همکاران امنیتی خود حمله کرده و حالا به عنوان باغبان به صورت مخفیانه زندگی میکند. رییس آدم کشها هم قبلا همکار باغبان بوده و حالا آن دو دوباره بعد از سالها روبروی یکدیگر قرار گرفتهاند و ...
*فیلم سینمایی «به پیش» به کارگردانی «لری یانگ»، چهارشنبه ۱۹ شهریور اعت ۲۴:۰۰، پخش میشود.
در این فیلم با بازی جکی چان، لو هاچان، گو کیلین، وو جینگ، جوئی یونگ، یو رونگگوانگ، اندی آن، شیائوشنیانگ و شینگ یو خواهید دید: استاد لو بدل کار کهنه کار و پا به سن گذاشتهای است که همراه اسب جوانش (حنایی) روزگار میگذراند. دریافت حکم اولیۀ دادگاه، مبنی بر توقیف حنایی و فروش آن از طریق مزایده، لو را وادار میکند تا پس از سالها به تنها دخترش بائو که کارآموز وکالت بوده و مایل به دیدن پدر نیست، مراجعه کند. استاد لو آنقدر به کارش اهمیت میداده که سالها پیش از همسرش جدا شده و بائو از همان کودکی نزد مادرش بزرگ شده است. چند سال پیش، مادر به خاطر بیماری فوت کرده و بائو همواره پدرش را مسبب این اوضاع دانسته است. به موجب شکایت دادگاه، چون خرید مادر حنایی توسط صاحب قبلی اش مشکل داشته؛ حالا حنایی هم باید به مزایده گذاشته شود؛ بدون توجه به اینکه حنایی از بدو تولد، مشکل پا و ریه داشته و اصلاً قرار بوده کشته شود؛ اما استاد لو، او را با خود به خانه آورده و بزرگ و تربیت کرده است. به هر حال، بائو به خاطر وصیت مادرش به پدر نزدیک شده و کم کم با اخلاق، روحیات و فداکاریهای او آشنا میشود. میکی، نامزد بائو، وکیلی تازه کار است که به درخواست بائو، پروندة وکالت حنایی را به عهده میگیرد. در خلال این مدت، از یک سو بائو با سختیهای کار پدر و مشکلاتش آشنا شده و از سوی دیگر، خانواده میکی با استاد لو آشنا میشوند. استاد لو، بنا به خواست دخترش، بدلکاریهای پر خطر با حنایی را کنار گذاشته و بائو با تماشای پشت صحنۀ فعالیتهای پدرش در فیلمهای مختلف، متوجه میشود که پدرش چه کار خطرناکی داشته و ...
*فیلم سینمایی «به من میگن بلدوزر» به کارگردانی «میکله لوپو»، پنجشنبه ۲۰ شهریور ساعت ۱۰:۰۰، پخش میشود.
در این فیلم با بازی باد اسپنسر و راینهارد کولدهوف خواهیم دید: بولدوزر یک بازیکن اسبق فوتبال امریکایی بعد از بازنشستگی از میادین به دنبال شغلی جدید میگردد ولی از طرفی یک تیم فوتبال خواهان به خدمت گرفتن او برای مسابقات هستند و ...
*فیلم سینمایی جدید «نسخه سرد» به کارگردانی «روکسین هلبرگ»، پنجشنبه ۲۰ شهریور ساعت ۱۶:۰۰، پخش خواهد شد.
در این فیلم با بازی بل پاولی، تریسی الیس راس، جیکوب ترمبل، نستا کوپر، اکاترینا بیکر، جیمز تاپر، دیوید استوارت و آلیسون وارد خواهیم دید: میا اسکات دانشجوی خبرنگاری است. یکی از استادان سخت گیرش به نام دایان هیگل مجری خبری شبکه TNA است. او از دانشجویانش یک گزارش خبری تکمیلی میخواهد. دایان هیگل ابتدا به دوست همکلاسی میا به نام کیم کانلی پیشنهاد کار در شبکه TNA را میدهد. میا که حسرت چنین موقعیت شغلی را دارد کاری میکند تا دوستش کایلی از کارش برکنار شود و خودش جای او را بگیرد. حتی میا مقاله یکی از همکلاسی هایش الکس نیمن را که باید به استاد هیگل میرساند را دور میاندازد و اهمیت نمیدهد. میا به دنبال موضوعی مناسب برای مقاله اش هست تا این که در یک پیاده روی شبانه به همراه پسری که تازه آشنا شده است قصد رفتن به خانه خودش را دارد که به علت پافشاری پسر برای آشنایی بیشتر با او درگیر میشود. در همان لحظه پسربچه ۱۲ سالهای از او حمایت میکند و مانع آزار دیدن میا میشود. میا برای تشکر از آن پسربچه او را تا خانه اشان بدرقه میکند و متوجه میشود نام پسربچه ایگور نواک است و مادرش شارلوت نواک نویسنده کتاب کودکان میباشد که در سال ۲۰۱۹ فوت شده است. میا با ایگور دوست میشود و موضوع گزارش خبری اش را از زندگی ایگور و علت فوت مادر ایگور قرار میدهد و با تهیه فیلم از ایگور و نقاشی هایش و حتی ورود مخفیانه به خانه ایگور و پدرش، از اسناد مربوط به مادر ایگور و نامهای که برای پسرش نوشته است متوجه میشود مادرش به خاطر مصرف تصادفی بیش از حد قرصهای آرام بخش فوت کرده است. میا با گفتن نریشن روی فیلمش هر آنچه دوست دارد عنوان میکند و ...
*فیلم سینمایی «آجرچین» به کارگردانی «رنی هارلین»، پنجشنبه ۲۰ شهریور ساعت ۲۴:۰۰، پخش میشود.
در این فیلم با بازی آرون اکهارت، کلیفتون کالینز جونیور و نینا دوبرو خواهید دید: چند روزنامه نگار اروپایی کشته شدهاند و سرنخها نشان میدهد دو گروه از سیا به دلیل تسویه حساب شخصی به این کار دست زدهاند. مامور سابق سیا در حال کشتن خبرنگارها است تا به نوعی موجب درگیری اروپا و آمریکا شود. این مامور در یکی از ماموریت هایش باید یکی از سیاستمدارهای یونانی را بدون هیچ ردی ترور کند تا شرایط برای یک کودتای آمریکایی آماده شود. ولی این مامور ترجیح میدهد وارد چنین کاری نکند لذا سعی میکند پنهان شود، اما سیا دست از سر او برنمی دارد و خانواده او توسط سیا کشته میشوند. حالا بعد از سالها او از سر عصبانیت و جنون روزنامه نگارهای اروپایی را میکشد تا ...
*فیلم سینمایی «کوه نوردان» به کارگردانی «دانیل لی»، جمعه ۲۱ شهریور ساعت ۱۰:۰۰، پخش می شود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی جکی چان، وو جینگ، چوئنی تسرینگ و جانگ زئی خواهیم دید: در سال ۱۹۶۰ یک گروه چهار نفره از برترین کوهنوردان چین برای صود به اورست اقدام میکنند. در آن زمان با در نظر داشتن امکانات و شرایط حاکم عملی شدن این تصمیم بسیار سخت و دور از انتظار به نظر میرسید. اما با وجود تمام دشواریها و سختیهای پیش رو این گروه موفق به فتح اورست میشوند. در این مسیر کاپیتان تیم جان خود را از دست میدهد و ادامه راه را به فنگ ووژون واگذار کرده و او را به عنوان کاپیتان انتخاب میکند. هرچند که فتح آنها با موفقیت انجام میشود، اما از دست دادن دوربین فیلمبرداری و عکسبرداری موجب میشود که هیچ سندی برای اثبات ادعای این گروه وجود نداشته باشد و آنها هرگز موفق نشدند تا رکورد شکنی خودشان را ثابت کنند. اکنون ده سال از روزهای اوج این تیم ۴ نفره گذشته است و آنها در تمام این سالها احساس سرافکندی میکنند و خودشان را مایه آبروریزی و ننگ کشورشان میدانند. اما ...
*فیلم سینمایی جدید «بی تو هرگز» به کارگردانی «سانتیاگو رکوئیو»، جمعه ۲۱ شهریور ساعت ۱۴:۳۰، پخش میشود.
این فیلم با بازی آدریان سوار، پاز وگا، رامون بارئا، ایوا سانتولاریا، پپه کاراسکو، کلارا آلونسو، نریا آریولا و آلوارو مانسو؛ درباره کارلوس مردی آرژانتینی و پر کار است که کل زندگیش کار و گوشی موبایلش شده است. او تمام مدت زندگی کنار همسر و دو فرزندش مشغول حرف زدن با گوشی یا چک کردن پیامها میشود. او هیچ وقت به موقع سر قرارهای خانوادگی نمیرسد و زمانی هم که حضور دارد مشغول گوشی است. همسرش بسیار دل شکسته شده و او را یاد روزهای خوبی زندگیشان میاندازد که با هم وقت میگذراند ولی کارلوس گویا صدای همسرش را نمیشنود و گوشی موبایل هر روز بین آنها فاصله بیشتری ایجاد میکند. تا این که بالاخره زن تصمیم میگیرد از کارلوس جدا شود. کارلوس همسرش را دوست دارد و دست به هر کاری میزند که او را از این کار پشیمان کند. کارلوس در جلسات گروهی ترک اعتیاد به گوشی شرکت میکند و به سختی موفق میشود وابستگی خود را کم و کمتر کند. او با اصرار زیاد همسرش را راضی میکند دوباره دور هم جمع شوند و کنار بچهها یک روز خوب را بگذرانند. اما ...
*فیلم سینمایی «همکاری محرمانه ۱» به کارگردانی «سیونگ هان کیم»، جمعه ۲۱ شهریور ساعت ۲۴:۰۰، پخش میشود.
در این فیلم با بازی هان بین، یانگ نام جانگ و جو هاک کیم خواهیم دید: کره شمالی در حال چاپ اسکناسهای کشور خود در یک پایگاه نظامی است. در این میان یکی از فرماندهان به کشورش خیانت کرده و کلیشهها را ربائیده و با کشتن نگهبانها فرار میکنند. در این میان افسر جوانی زخمی شده و همسرش توسط فرمانده کشته میشود. سپس فرمانده به همراه تیم همراهش به منظور فروش کلیشهها به یک نماینده از آمریکا، وارد کره جنوبی میشود. از طرفیایم نیز به همراه یک تیم عملیات به منظور به دام انداختن خائنین به کره جنوبی میروند و.
شبکه چهار
*فیلم سینمایی جدید «متشکرم بچه ها» به کارگردانی «ریکاردو میلانی»، پنجشنبه ۲۰ شهریور ساعت ۲۰:۳۰، پخش می شود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی آنتونیو آلبانیز، آلسیا آمندولا و میشل آستوری آمده است: آنتونیو بازیگر تاتر، چند وقتی است بیکار است. او به توصیه دوستش برای آموزش تاتر به زندانیان، به زندان میرود. چهار نفر از زندانیها میپذیرند تا با آنتونیو تاتر کار کنند. آنان در قدم اول نمایشنامه در انتظار گودو ساموئل بکت را برای اجرا در نظر میگیرند. اجراهای ابتدایی آنها اگر چه با نقایصی همراه است، اما اجراهایی که با تمرین بیشتر در سالنی در خارج زندان انجام میشود باعث میشود این گروه به تور اجرا بروند. هر یک از زندانیان از این تور هدفی شخصی را دنبال میکنند. پس از تور در حالی که زندانیان خود را برای اجرا در حضور مسئولین زندان آماده میکنند، زندانیان اقدام به فرار میکنند و ...
*فیلم سینمایی جدید «هفت اقلیم» به کارگردانی «شینسوکه ساتو»، جمعه ۲۱ شهریور ساعت ۲۰:۳۰، پخش می شود.
در این فیلم با بازی یوکو آراکی، کانا هاشیموتو و یوسوکه هیرایاما آمده است: در شب نبردی که در آن فرمانده دشمن، فِنگ جی، شکست خورد، و در هنگامی که نیروهای هنگ هیشین در حال جشن و سرور بودند، مردی اسرارآمیز ظاهر شد و بهتدریج شروع به کشتن افراد هنگ هیشین کرد. این مرد، هوکن، فرمانده کل ارتش کشور چو بود. قدرت بیحد و حصر هوکن، بسیاری از اعضای هیشین را به کام مرگ کشاند. اگرچه شین و کیوکای با تمام توان خود جنگیدند، هر دو به شدت زخمی شدند و از ادامه نبرد ناتوان ماندند. در این میان، گروه هیشین مورد شبیخون فرمانده چو، وان جی، قرار گرفت. اعضای هنگ با تلاش فراوان، شینِ زخمی را نجات داده و اقدام به فرار کردند که ...
شبکه تهران
*پویانمایی «بازرس سان و عنکبوت سیاه» به کارگردانی «خولیو سوتو گورپید»، چهارشنبه ۱۹ شهریور ساعت ۰۹:۰۰، پخش میشود.
در این پویانمایی خواهیم دید: کاراگاه سان یک عنکبوت است که در کارش خبره است و همه او را میشناسند. او قرار است با هواپیما به سفر برود که جینی یک عنکبوت کوچک که والدینش را از دست داده میخواهد نزد سان برود و از او بخواهد که او را به عنوان کاراموز قبول نماید و این کار جینی باعث میشود که سان از هواپیما جا بماند و اسکراب یکی از دوستان سابق سان او را سوار هواپیمای خود میکند. در هواپیما مردی به نام باگزی کشته میشود و اسکراب از سان میخواهد که قاتل را پیدا کند. سان که قبلا قاتل خطرناکی به نام ملخ قرمز را دستگیر کرده است به دنبال قاتل است که متوجه میشود که ملخ قرمز توسط افرادش آزاد شده و ...
*فیلم سینمایی جدید «شگفتیهای میشکا» به کارگردانی «کریل کمنیتس»، چهارشنبه ۱۹ شهریور ساعت ۱۳:۳۰، پخش میشود.
داستان این فیلم با بازی ایرینا بزریادنوا، دیمیتری کالیخوف و یکاترینا بوریسووا؛ درباره فردی به نام ساشا است که در یک باشگاه نسبتا خوب هاکی کاپیتان تیم بوده و در یک حادثه در بازی آسیب میبیند و نمیتواند بازی کند. ژنیا پسر ساشا توله خرسی در کنار جاده پیدا میکند که مادر توله خرس به خاطر وجود شکارچیان در جنگل به منطقه مسکونی نزدیک شده بود و اداره حمایت از حیوانات او را بیهوش کرده و به جنگل بازگردانده بود. ژنیا نام توله خرس را میشکا میگذارد. ایرنا مادر ژنیا به ساشا میگوید که باید هر چه زودتر میشکا را به جنگل ببرد و آزاد کند ولی توله خرس که از جنگل میترسد به دنبال ساشا میآید و ساشا مجبور میشود که او را به خانه برگرداند و بعد به فکرش میرسد که از وجود میشکا برای تبلیغ باشگاه استفاده نماید و بتواند اسپانسر جذب کند و قسمتی از مشکلات مالی باشگاه راحل نماید. ولی ژنیا که مخالف این کار است سعی میکند که میشکا را نجات دهد که.
انیمیشن سینمایی «گروه فکهای تکاور» به کارگردانی «راسموس اِی. سیورتسن»، پنجشنبه ۲۰ شهریور ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش میشود.
در این انیمیشن با بازی آنجلی بهیمانی، بیل فارمر و باب برگن خواهیم دید: کوین که یک فوک دریایی است و با بنجی دوستان صمیمی هستند و همیشه در ابهای آزاد با هم خوش میگذرانند، گیر یک کوسه قوی و سمج میافتند و فرار میکنند. ولی بنجی گیر میافتد و خورده میشود. کوین که پلاک گردن او را در دهان کوسه میبیند مطمئن میشود که بنجی کشته شده است و به کشتی برمی گردد. در آنجا با همه دوستانش و یک کاپیتان کشتی تصمیم میگیرند که کاری کنند که حساب کوسههای طماع را برسند و آنها را از آبهای آزاد بیرون کنند که ...
*پویانمایی سینمایی «بی نظیر» به کارگردانی «راسموس آ. سیورسن»، جمعه ۲۱ شهریور ساعت ۰۹:۰۰، پخش میشود.
در این پویانمایی خواهیم دید: هدویگ دختری است که پدرش ابر قهرمان شهر است و همیشه بهترین کارها را برای شهر و مردمش انجام داده است و مردم برایش یک مجسمه یادبود ساختهاند. پدر باید بازنشسته شود، او هدویگ را مناسب جانشینی اش ندانسته و میخواهد که آدریان پسر عموی هدویگ را آموزش دهد. هدویگ تمام تلاشش را میکند که ...
*فیلم سینمایی جدید «گانر» به کارگردانی «دیمیتری لوگوتتیس»، جمعه ۲۱ شهریور ساعت ۱۳:۳۰، پخش میشود.
در این فیلم با بازی لوک همسورث، مایکل شانون جنکینز، یولیا کلاس، گرانت فیلی، کانر دی وولف، جوزف بائنا و مورگان فریمن خواهیم دید: لی گانر که مدتها در ماموریت بوده است به خانه برمی گردد. در زمان نبود لی پسر بزرگش دیو اعتیاد پیدا کرده و اوردوز کرده و فوت کرده است. دو پسر دیگرش لوک و تراویس دید منفی نسبت به پدرشان دارند و او را مقصر سختیهای مادرشان و فوت برادرشان میدانند. لی تصمیم میگیرد که آنها را به همراه دوستش جان به طبیعت گردی ببرد که سر از آشپزخانه قاچاقچی بزرگی به نام دابز در میآورند. دابز و افرادش تراویس و لوک را گروگان میگیرند. لی میتواند تراویس را نجات دهد ولی لوک در دست دابز و افرادش اسیر است. لی به درون زندان نفوذ میکند و پدر دابز را که در زندان است بیرون میاورد و میخواهد که او را در قبال آزادی لوک به دابز بدهد. در مسیر جابجایی گروگانها پدر دابز اتفاقی کشته میشود و همین باعث میشود که ...
شبکه نمایش
*فیلم سینمایی «صد متر» به کارگردانی «هاوفنگ ژو و جونفنگ ژو»، چهارشنبه ۱۹ شهریور ساعت ۰۱:۰۰ بامداد پخش میشود.
در این فیلم با بازی جکی هیونگ، بی هیدن کو، اندی آن، شییی تانگ، کوین لی و برونو باجتالا خواهیم دید: رئیس اصلی مدرسه تصمیم میگیرد شاگردش را به عنوان جانشین انتخاب کند، پسر استاد حسادت میکند و مبارزه رزمی میان شاگرد و پسر استاد آغاز میشود. شاگرد هدف بزرگ تری از ریاست دارد و آن هدف مبارزه با خارجیهایی است که در چین زندگی میکنند. افراد انگلیسی، فرانسوی و غربی که اقتصاد شهر را در دست گرفتند. شاگرد پیشنهاد میدهد که به جای مبارزه بر سر ریاست همه رزمی کاران مدرسه با هم متحد شوند تا ...
*فیلم سینمایی «محمد رسول الله (ص)» به کارگردانی «مجید مجیدی»، چهارشنبه ۱۹ شهریور ساعت ۱۱:۰۰، پخش میشود.
این فیلم سینمایی از محاصره مسلمانان در شعب ابی طالب آغاز میشود و سپس به دوره پیش از تولد پیامبر اسلام باز میگردد. این فیلم رخدادهای پیش از تولد پیامبر اسلام تا ۱۲ سالگی و صحنههای دوره شیرخوارگی و خردسالی پیامبر را پیش چشم مخاطبان به تصویر میکشد.
علیرضا شجاع نوری، مهدی پاکدل، محسن تنابنده، مینا ساداتی، ساره بیات، داریوش فرهنگ، رعنا آزادیور و نسرین نصرتی از بازیگران این فیلم هستند در فیلم سینمایی «محمد رسول الله (ص)» هنرنمایی کردهاند.
*فیلم سینمایی «سریع و خشن: هابز و شاو» به کارگردانی «دیوید لیچ»، چهارشنبه ۱۹ شهریور ساعت ۱۳:۰۰، پخش میشود.
در این فیلم با بازی دایان جانسون، جیسون استاتهام و آدریس البا خواهید دید: ویروس خطرناکی در آزمایشگاههای سازمانهای امنیتی به برای بهره برداریهای نظامی و کشتار جمعی در آمریکا تولید شده است. گروهی نظامی با رباتهای انسان نما و کاملا پیشرفته به دنبال به دست آوردن این ویروس هستند تا با انتشار آن موجب مرگ انسانهای ضعیف شوند تا انسانهای قویتر بر روی کره زمین بمانند تا با ابزرارهای پیشرفته رباتیک، نژاد پیشرفتهای از انسانها قدرت را در دست بگیرند. اما سازمانهای امنیتی آمریکا و انگلستان توان درگیر شدن و دستگیری این گروه را ندارند، چون در بین اعضای سی آیای نفوذی و افراد فاسد حضور دارند؛ لذا دختری به نام هتی مجبور میشود برای اینکه ویروس به دست این گروه نیوفتد، ویروس را به بدن خود تزریق میکند. برادر هتی به نام شاو و دوست قدیمیش که مشکلات فراوانی با هم دارند به نام هابز به دنبال این هستند که ویروس را از بدن هتی بیرون بیاورند آنها تنها دو یا سه روز فرصت دارند این کار را انجام دهند و در غیر این صورت ویروس تکثیر شده و همه را مبتلا میکند. آنها دستگاهی که میتواند ویروس را از بدن هتی خارج کند با کمک دوستان روس شاو به دست میآورند، اما ...
*فیلم سینمایی «باشگاه مشت زنی» به کارگردانی «دیوید فینچر»، چهارشنبه ۱۹ شهریور ساعت ۱۵:۰۰، پخش میشود.
داستان فیلم با بازی باب استیونسون، برد پیت و چارلی دل؛ در مورد جوانی است که از سبک زندگی، شغل و همچنین درآمد خود ناراضی میباشد و تصمیم به تغییر زندگی خود را دارد. در این میان او همراه با صابونسازی به نام تایلر یک باشگاه مشت زنی زیرزمینی به راه میاندازد. اما شراکت آنها با یکدیگر آن طور که تصور میکردند پیش نرفته و ...
*فیلم سینمایی «احمق و احمق تر» به کارگردانی «پیتر فارلی»، چهارشنبه ۱۹ شهریور ساعت ۱۷:۰۰، پخش میشود.
این فیلم با بازی جیم کری، جف دانیالز و راب ریگل؛ درباره هری و لوید است که دو دوست بسیار قدیمی هستند که سالیان سال است با هم زندگی میکنند و به شدت به همدیگر وابسته هستند. آن دو دائم در تلاشند تا با سرکار گذاشتن هم ماجراهای جالبی را برای یکدیگر رقم زده و طرف مقابلشان را غافلگیر کنند. به همین منظور لوید بیست سال پیش خود را به دیوانگی زده و وانمود میکند که دچار معلولیت شده و فلج است. هری نیز به رسم وفاداری در تمام این سالها از وی پرستاری میکند. پس از بیست سال لوید اعتراف میکند که تمام این مدت نقش بازی میکرده و قصد داشته تا رکورد غافلگیری و سورپرایز کردن را در رابطه شان بشکند. پس از این جریان هری با طرح نقشهای جدید قصد دارد تا به طور زیرکانهای از لوید انتقام بگیرد. او به لوید میگوید که به زودی هر دو کلیه اش از کار میافتد و دیگر نمیتواند به زندگی خود ادامه دهد. به همین خاطر از لوید میخواهد تا کلیه اش را به وی بدهد. اما لوید به هری پیشنهاد میدهد تا از والدین خود کلیه دریافت کند. آن دو پس از بیست سال به سراغ والدین هری میروند، اما والدین هری به وی میگویند که او فرزند خوانده آنهاست و ...
*فیلم سینمایی «آواز گنجشک ها» به کارگردانی «مجید مجیدی»، چهارشنبه ۱۹ شهریور ساعت ۱۹:۰۰، پخش میشود.
این فیلم به داستان مرد ساده و میانسالی به نام کریم میپردازد. وی در یک مزرعه پرورش شترمرغ کار میکند. برحسب اتفاق یکی از شترمرغها از مزرعه فرار میکند. کریم چند روزی او را جستوجو میکند، اما موفق نمیشود بیابدش و در نتیجه از کار اخراج میشود. این بهانهای میشود که برای اولین بار به شهر برود. در شهر از طریق مسافرکشی با موتورسیکلت امرار معاش میکند. در شهر با حوادث زیادی روبهرو میشود و ...
رضا ناجی، حامد آغازی، پویا صالحی، شبنم اخلاقی و کامران دهقان در فیلم سینمایی «آواز گنجشک ها» نقشآفرینی کردهاند.
*فیلم سینمایی «سریع و خشن ۹» به کارگردانی «جاستین لین»، چهارشنبه ۱۹ شهریور ساعت ۲۱:۰۰، پخش میشود.
در این فیلم با بازی وین دیزل، میشل رودریگز و جوردانا بروستر آمده است: دومینیک تورنتنو با همسرش لتی و پسرش رایان در گوشهای دنج به دور از ماموریتهایی که معمولا به عهده داشتند زندگی میکنند، که دوستان سابقشان رومان و تچ و رمزی به سراغشان میآیند و تصویری از آقای نوبادی نشان میدهند که میگوید که یک محموله بسیار مهم دارد و کسانی به او حمله کردهاند. آنها تصمیمی میگیرند که این محموله مهم را که یک فناوری است و به شکل دو نیم کره است و میتواند کل دنیا را تحت تاثیر قرار دهد به دست بیاورند تا به دست نااهل نیفتد. آنها میدانند که جیک برادر دومینیک به دنبال این فناوری است و یکی از نیم کرهها را به دست آورده است. آنها با جیک و گروهش مبارزه میکنند ولی ...
*فیلم سینمایی «مکانی آرام ۲» به کارگردانی «جان کراسینسکی»، چهارشنبه ۱۹ شهریور ساعت ۲۳:۰۰، پخش میشود.
داستان فیلم با بازی امیلی بلانت، میلیسنت سیموندز، نوآ جوپ، کیلین مورفی و جایمن هانسو؛ در ادامه داستان شماره اول فیلم، داستان ابتدا به سراغ شروع ماجرا و حمله هیولاها و سپس تلاشهای خانواده ابت برای نابودی این موجودات میرود که ...
*فیلم سینمایی «معاون» به کارگردانی «آدام مککی»، پنج شنبه ۲۰ شهریور ساعت ۱۷:۰۰، پخش میشود.
این فیلم با بازی کریستین بیل، ایمی آدامز و استیو کارل؛ درباره دیک چنی مردی جوان است که دانشگاه را رها کرده و برای شرکت برق کار میکند تا اینکه همسر تحصیل کرده او با تهدید به طلاق او را وادار به عوض کردن شغل خود میکند. او به عنوان دستیار شخصی یکی از فرمانده هان وزارت دفاع آمریکا به نام دونالد رامسفلد شروع به کار میکند و رفته رفته در بین کشمکشهای سیاسی و بین المللی دهههای هفتاد و هشتاد آن دو به همکاری به هم ادامه داده و شبکهای از لابیهای سیاسی و اقتصادی را بنیان میگذارند. رفته رفته چنی خود تبدیل به یک چهره مطرح در بین سیاستمداران شده و با نامزدی جورج بوش برای ریاست جمهوری او به عنوان معاون او و معاون احتمالی رییس جمهور شروع به همکاری در کارزارهای انتخاباتی میکند. با برتری پر تردید بوش در دور اول او در کاخ سفید به عنوان معاون او شروع به کار میکند و با مهره چینی بی نقصش که از اشراف او بر چهرهای سیاسی نشآت میگیرد تیمی یک دست را در کاخ سفید گرد هم میآورد..
*فیلم سینمایی «بید مجنون» به کارگردانی «مجید مجیدی»، پنج شنبه ۲۰ شهریور ساعت ۱۹:۰۰، پخش میشود.
این فیلم سینمایی درباره مردی است که پس از سالها، طی عمل جراحی که در خارج از کشور انجام میگیرد، بینایی خود را باز مییابد؛ و در ادامه با مشکلاتی در زندگی مواجه میشود. نابینایی که از ۸ سالگی بینایی خود را از دست دادهاست امیدی مییابد برای دیدن دوباره رنگها و خطوط زندگی عادی. وی با خدای خویش عهد میبندد که در صورت توان مجدد برای بینایی در راه خداوند زندگی کند، اما ...
پرویز پرستویی، رویا تیموریان و لیلا اوتادی در فیلم سینمایی «بید مجنون» نقشآفرینی کردهاند.
*فیلم سینمایی «سریع و خشن ۱۰» به کارگردانی «لویی لتریر»، پنج شنبه ۲۰ شهریور ساعت ۲۱:۰۰، پخش میشود.
در خلاصه داستان این فیلم با بازی جیسون استاتهام، دواین جانسون و جوردانا بروستر آمده است: هرمان ریس رییس بزرگ مواد مخدر از پسرش دانته میخواهد که دومینیک تورتو را تا میتواند عذاب دهد، چون او باعث از بین رفتن سرمایه او شده است. دومینیک و دوستش به بانک هرمان ریس وارد شده و گاوصندوق غول آسای او را با خود میبرند و این باعث میشود که دانته و افرادش به دنبال دومینیک باشند. آنها بارها و بارها با هم درگیری پیدا میکنند و هر بار دومینیک موفق میشود که دانته را شکست دهد ولی ...
*فیلم سینمایی جدید «راه افتخار» به کارگردانی «شلی نیرو»، پنج شنبه ۲۰ شهریور ساعت ۲۳:۰۰، پخش میشود.
این فیلم با بازی استار اسلید، ویولا بووا، سرا لیز مک آرتور، تام لیم، بیلی مراستی، بلر لامورا، ایوان لاو و جولیان یانگ؛ در مورد یک دختر جوان چینی ـ کری به نام ویت وانگ است که هویت بومی خود را از سایرین پنهان کرده و تلاش میکند جایگاه خود را در جامعه پیدا کند. اما او با دوستی با دختری به نام مگی ولف، یاد میگیرد که به هویت بومی خود افتخار کند و ...
*فیلم سینمایی «دو فیلم با یک بلیط» به کارگردانی «داریوش فرهنگ»، جمعه ۲۱ شهریور ساعت ۱۳:۰۰، پخش میشود.
در خلاصه داستان این فیلم سینمایی آمده است: یک کارگردان بعد از سالها از آمریکا برگشته تا نخستین فیلم خود را بسازد. هنرپیشه اول مرد فیلم بر اثر سانحهای نمیتواند به کارش ادامه دهد. فیلم باید به موقع به جشنواره برسد و کارگردان بعد از جستجوی بسیار، فروشنده دوره گردی را پیدا میکند که شباهت زیادی به هنر پیشه فیلم دارد. کارگردان تصمیم میگیرد از وجود فروشنده دوره گرد در فیلم استفاده کند. از سوی دیگر هنرپیشه اول زن درگیر مسائل خانوادگی است و قصد سفر به آمریکا را دارد. کارگردان، هنرپیشه بدل و هنرپیشه زن هرکدام با تجربه تازهای روبهرو میشوند...
مهدی هاشمی، داریوش فرهنگ و افسانه بایگان در فیلم «دو فیلم با یک بلیط» ایفای نقش کردهاند.
*فیلم سینمایی «هوگو» به کارگردانی «مارتین اسکورسیزی»، جمعه ۲۱ شهریور ساعت ۱۷:۰۰، پخش میشود.
داستان فیلم با بازی آسا باترفیلد، ساشا بارون کوهن و بن کینگزلی؛ درباره هوگو پسر نوجوانی است که در یکی از ساعتهای قدیمی ایستگاه راهآهن زندگی میکند. او بعد از، ازدستدادن پدرش به تنهایی و با جدیت به تعمیر ماشین مکانیکیِ پدرش که قدرت نوشتن دارد، میپردازد. در همین مسیر با ایزابل، فرزندخواندهی پدربزرگش آشنا میشود. کمکهای ایزابل به هوگو موجب میشود تا از طریق ماشین مکانیکی متوجه تاریخچه و سرگذشت زندگی پدربزرگ خود شود. حضور هوگو در زندگی پدربزرگش موجب بازگشت دوبارهی او به خاطرات تلخ گذشته میشود. هوگو به او یادآور میشود که ...
فیلم سینمایی «کنگ، جزیره گمشده» به کارگردانی «جوردن رابرتز»، جمعه ۲۱ شهریور ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم با بازی تام هیدلستون، ساموئل جکسون و بیر لارسون خواهید دید: در سال ۱۹۷۳ ارتش آمریکا در جنگ ویتنام ناموفق و شکستخورده در حال آنجاست. اما در این شرایط مردی بهنام بیل راندا تصمیم دارد در یک پروژه اکتشافی خود و همراهانش را به یک جزیره ناشناخته بهنام جزیره جمجمه برساند، چون معتقدند این جزیره به دلیل عدم ارتباط با دنیای بیرون میتواند اسرار زیادی از دنیای وحش داشته باشد. بیل با کمک هلی کوپترهای ارتش و چند سرباز به جزیره وارد میشوند ولی ناگهان با یک گوریل غول پیکر روبهرو میشوند.
شبکه افق
*فیلم سینمایی «چمدان» به کارگردانی «ژائومه کولت سرا»، جمعه ۲۱ شهریور ساعت ۱۰:۰۰، پخش خواهد شد.
در خلاصه داستان فیلم با بازی تارون اگرتون، جیسون بیتمن، سوفیا کارسون، دنیل ددوایلر، تنتیوه، تئو روسی و لوگان مارشال گرین آمده است: اتان کوپک یک مأمور تازهکار امنیت حملونقل است که در فرودگاه به کار بررسی بار مسافران مشغول است، او قرار است به زودی پدر شود و لذا تلاش میکند در محیط کارش ترفیع بگیرد. او با اصرار، رییسش را راضی میکند که پشت دستگاه ایکس ری به جای همکارش بنشیند. اتان کارش را پشت دستگاه با اضطراب شروع میکند بی خبر از آن که یه تیم حرفهای خلافکار قصد دارند یک بمب شیمیایی را به داخل هواپیما برده تا با فعال کردن آن، باعث مرگ مسافرها و یک سناتور شوند. این سناتور در حال تلاش است که بودجه نظامی آمریکا را افزایش دهد، اما بعید است این لایحه رای بیاورد، چون مخالفان سرسختی دارد. اما صاحبان کارخانههای اسلحه سازی آمریکا با تصویب این لایحه سود سرشاری به دست میآورند و لذا آنها قصد دارند مسافران هواپیما و این سناتور را با گاز سمی متعلق به کشور روسیه در هواپیما ترور کنند تا به نوعی این عمل تروریستی را به گردن روسیه بیندازند. این حادثه قطعا باعث میشود احساسات مردم جریحه دار شده و در نهایت لایحه به نفع تولید کنندگان اسلحه به تصویب برسد. اما آنها برای بردن بمب شیمیایی به داخل هواپیما به همکاری فردی که پشت دستگاه ایکس ری مینشیند نیاز دارند تا بمب داخل چمدان را ندید بگیرد، اما ...
شبکه کودک
*پویانمایی سینمایی «ربات جنگلی» به کارگردانی «کریس سندرز»، چهارشنبه ۱۹ شهریور ساعت ۱۴:۰۰، پخش خواهد شد.
در این پویانمایی خواهیم دید: رز روباتی است که پس از غرق شدن کشتی، در کنار دریا به طور اتفاقی فعال میگردد. او که گمان میکند خریداری شده در میان حیوانات جنگل به دنبال سفارش دهنده خود میگردد، اما رفتار خصمانه حیوانات که از وی ترسیدهاند باعث صدماتی به او میشود به طوری که قادر نیست به مرکز خود سیگنال بفرستد تا او را بازگردانند. در این میان او به طور اتفاقی باعث از بین رفتن لانه غازها میشود. رز در میان لانه له شده، یک تخم غاز پیدا میکند و با روباهی به نام فینک که سعی دارد تخم غاز را برباید آشنا میشود. روباه که شاهد نگهداری تخم توسط رز است تحت تاثیر قرار میگیرد و کم کم با رز دوست میشود. پس از آن که جوجه غازکه برایت بیل نام دارد، از تخم بیرون میآید، فینک به رز که دنبال ماموریت میگردد میگوید که وظیفه دارد به جوجه که خانواده خود را از دست داده یاد بدهد که چگونه غذا بخورد، شنا کند و سپس پرواز یاد بگیرد. برایت بیل به گمان این که رز مادرش است در کنار رز و روباه بزرگ میشود و ...
*پویانمایی سینمایی «رابین هود» به کارگردانی «ولفگانگ رایترمن»، پنجشنبه ۲۰ شهریور ساعت ۱۴:۰۰، پخش خواهد شد.
در این پویانمایی خواهیم دید: در دوران حکومت پادشاه ظالم و حریصی به نام پرنس جان، مردم در فقر و بدبختی زندگی میکنند. رابینهود در این دوران تصمیم میگیرد با کمک دوست خود، جانکوچولو و با سرقت از ثروتمندان، به مردم فقیر کمک کند تا بتوانند زندگی خود را ادامه دهند. به دلیل مهارت بالا و شهرت رابینهود در تیراندازی، پرنس جان برای دستگیری او مسابقهی تیراندازی ترتیب میدهد تا در آنجا رابینهود را دستگیر کند. رابینهود با تغییر چهرهی خود در مسابقه شرکت میکند. او پس از قهرمانی در مسابقه با کمک دوستان خود، از دام پرنس جان فرار میکند. پرنس جان پس از محبوبیت زیاد رابینهود بین مردم، مالیات را به شدت افزایش میدهد و افراد ناتوان از پرداخت آن را زندانی میکند. رابینهود برای نجات زندانیان، همراه با دوستان خود، وارد قصر میشود و ...
*فیلم سینمایی «قهرمان کوچک» به کارگردانی «کریستوفر ریو»، جمعه ۲۱ شهریور ساعت ۱۴:۰۰، پخش خواهد شد.
داستان این فیلم با بازی جک استین، برایان دنی، هوپی گلدبرگ و اد هلمز؛ دربارۀ نوجوانی کوچک به نام یانکی اروین است که علاقۀ زیادی به ورزش بیسبال دارد. پدر یانکی نگهبان شیفت شب یک ورزشگاه بزرگ است. روزی در ورزشگاه، چوب بیسبال ستارۀ تیم به سرقت میرود و پدر یانکی اخراج میشود. یانکی برای اثبات بیگناهی پدر و بازگرداندن چوب بیسبال به ستارۀ تیم، به دنبال دزد چوب در سراسر کشور سفر میکند ...
شبکه امید
*پویانمایی سینمایی «ایلیا جستجوی قهرمان» به کارگردانی «سید علی موسوینژاد»، چهارشنبه ۱۹ شهریور ساعت ۱۸:۰۰، پخش خواهد شد.
این پویانمیی درباره آرش، پسر نوجوانی و گیمر معروف شهر است که در بازیهای استریم بینالمللی شکست نمیخورد. یک روز او به یک بازی معروف جهانی دعوت میشود تا به همراه دوستانش از کشورهای مختلف، برای بردن جایزهی بازی تلاش کند. آرش پس از شروع بازی متوجه میشود این یک بازی معمولی نیست و در واقع در آن تحریف تاریخ رخ داده است. پدر آرش که یک معلم آگاه و باسواد است سعی میکند به او هشدار دهد، اما نمیتواند. آرش توسط اسرائیلیها به یک بازی راه پیدا کرده است که در آن واقعهی خیبر را جور دیگری شرح دادهاند. در میان بازی آرش گروگان گرفته میشود و سعی میکنند او را مجبور کنند بازی را به نفع اسرائیلیها به پایان برساند که ...
*فیلم سینمایی «آخرین نمایش فیلم» به کارگردانی «پان نالین»، پنجشنبه ۲۰ شهریور ساعت ۱۸:۰۰، پخش خواهد شد.
در خلاصه داستان فیلم با بازی بهاوش شرمالی، ریچا مینا و باوین راباری آمده است: سامای عاشق سینماست. او قصد دارد در آینده کارگردان شود. چون عاشق تماشای فیلم است و پولی ندارد با آپاراتچی سینما به نام فضل قرار میگذارد در ازای بردن ناهار برای او، فیلم ببیند. با گذشت زمان و روی کار آمدن دستگاههای دیجیتال نمایش فیلم، فضل شغل خود را از دست میدهد و کارمند ایستگاه قطار میشود. سامای با نگاتیو فیلمها دستبند و عینک درست میکند تا این که ...
*فیلم سینمایی «افسانه نارنیا ۳» به کارگردانی «مایکل اپتد»، جمعه ۲۱ شهریور ساعت ۱۸:۰۰، پخش خواهد شد.
در این فیلم با بازی جورجیا هنلی، اسکندر کینس، بن بارنز، ویل پولتر، ویلیام مسلی و آنا پاپپلول خواهیم دید: لوسی و ادموند به سرزمین نارنیا برمی گردند. آنها برای دیدن فرمانروا به نام کاسپین یک سفر دریایی طولانی در پیش دارند. در طی سفر با اژدها روبهرو میشوند و او را شکست میدهند. جادوگر سفید میخواهد با نیروی خود مانع سفر آنها شود، چون ...
شبکه فراتر (۴k)
*فیلم سینمایی «محمد رسول الله (ص)» به کارگردانی «مصطفی عقاد»، چهارشنبه ۱۹ شهریور ساعت ۱۳:۰۰، پخش خواهد شد.
این فیلم با بازی آنتونی کوئین، ایرنه بایاس و مایکل آنسارا روایتی است از بعثت حضرت رسول اکرم (ص) در سن ۴۰ سالگی تا زمان فوت ایشان. از وقایع مهم صدر اسلام که در این فیلم به تصویر کشیده شده است میتوان به بعثت پیامبر، قتل سمیه، اسلام آوردن و شکنجه بلال حبشی، جنگ بدر، جنگ احد، هجرت مسلمانان و فتح مکه اشاره کرد و ...
*فیلم سینمایی «والای» به کارگردانی «آندره استنتن»، پنج شنبه ۲۰ شهریور ساعت ۱۳:۳۰، پخش خواهد شد.
در این فیلم خواهیم دید: هفتصد سال از ترک زمین توسط انسانها سپری شده، و آنچه که بر روی کره زمین باقی مانده، کوهها زباله و آهنپاره انباشته است. والای ربات هوشمند آشغال جمع کنی است که ماموریت دائمش، فشرده سازی و جمع آوری این پسماندها و آلودگیهای صنعتی است. روزی والای مشغول کار است که سفینهای غولپیکر از فضا فرود میآید و مهمان کوچکی را به همراه خود میآورد. این مهمان ایو (حوا) نام دارد و توسط والای با لفظ ایوا تلفظ میشود. ایو که ربات پیشرفتهای است موظف است که نشانههای حیات را در کره زمین شناسایی کرده و در صورت موفقیت، آن را به انسانها در اعماق فضا برده و گزارش کند که ...
*فیلم سینمایی «یاغی یک» به کارگردانی «گرت ادواردز»، جمعه ۲۱ شهریور ساعت ۱۳:۳۰، پخش خواهد شد.
داستان این فیلم با بازی فلیسیتی جونز، دیگو لونا و آلن تودیک؛ درباره گروهی از جاسوسهای یاغی است که نقشه میکشند تا ستاره مرگ، سلاح جدید امپراتوری کهکشانی را پیدا کرده و بدزدند که ...