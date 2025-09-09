به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ معاون سلامت دامپزشکی گیلان گفت: با همکاری و تعامل بین بخشی، بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نوبت سر دام سبک و سنگین علیه بیماری‌های واگیر و مشترک بین انسان و دام واکسینه شده است.

سعید جوان بیان کرد: از این تعداد ، ۲ میلیون و ۵۳۲ هزار و ۲۶۴ نوبت سر را بخش دولتی و ۳۵۴ هزار و ۱۶۴ نوبت سر دام سبک و سنگین با همکاری بخش خصوصی استان مایه کوبی شده اند.

وی افزود: این دام‌ها علیه بیماری‌های تب برفکی، شاربن، آبله، بروسلوز گاو، گوساله، گوسفند و بز، لمپی اسکین، طاعون نشخوارکنندگان کوچک، آنتروتوکسمی، قانقاریا، آگالاکسی، پاستورلوز، تیلریوز، تب سه روزه و شاربن علامتی مایه کوبی شدهاند.

معاون سلامت دامپزشکی گیلان افزود: از ابتدای امسال تاکنون، در بخش مبارزه با بیماری مشترک هاری، ۱۲ هزار و ۶۱۴ رأس دام سنگین و ۱۲ هزار و ۷۱۹ قلاده سگ نیز واکسینه شده اند.

سعید جوان به عملکرد مبارزه با انگل‌های خارجی بدن دام و پیشگیری از بیماری مهم تب کریمه کنگو نیز اشاره و بیان کرد: در این رابطه ۲۹۸ هزار و ۵۶ رأس دام سبک و سنگین و همچنین ۴۵۰ هزار و ۷۵۸ متر مربع جایگاه دام نیز سمپاشی شدند.

وی با اشاره به انجام برنامه‌های پیشگیری، کنترل هدفمند و ریشه کنی بیماری‌های مشترک در استان، از تست توبرکولین (سل) ۳ هزار و ۴۷۰ رأس دام سنگین، تست مشمشه ۲۷۷ رأس اسب و تست سرمی بروسلوز ۴ هزار و ۴۵۷ رأس دام سبک و سنگین در این مدت خبر داد.