تاکید رئیس قوه قضائیه بر وحدت ، همگرایی و حمایت از سرمایه گذاران

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در جلسه شورای اداری استان گلستان گفت: جنایات امروز صهیونیست ها در اراضی اشغالی، چهره انسان و انسانیت را خدشه دار کرده است .

محسنی اژه ای افزود: اینکه در اراضی اشغالی فلسطین یک طفل کوچک بر اثر نرسیدن نیازهای اولیه مانندآب،غذا و دارو از دنیا می رود، نشان دهنده افول اصول انسانی در جامعه امروزین است .

او تاکید کرد: اگر دنیای اسلام در سطوح مختلف به آموزه های قرآنی عمل می کرد، وضعیت مسلمانها بسیار بهتر از شرایط کنونی بود و شرایط موجود، نتیجه دوری از دستورات قرآنی در زمینه توصیه به حرکت به سمت وحدت و دوری از اختلاف است.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات استان گلستان در بخشهای مختلف گفت: اگر همه مسئولان استان گلستان در مورد مسائل استان به یک نظر واحد برسند، مشکلات این استان بسیار راحت تر حل خواهد شد اما وقتی در یک موضوع خاص صداهای متفاوتی از استان شنیده می شود نباید انتظار حل مشکلات را داشته باشیم.