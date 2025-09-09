به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش در دیدار با منتخبی از سرایداران و کادر خدماتی مدارس گفت: بهترین معلمان مدرسه‌یاران هستند؛ کسانی که نظم و انضباط حقیقی را به دانش‌آموزان آموزش می‌دهند. بسیار خوشحال هستم که در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید و در شب میلاد پیامبر خوبی‌ها و مهربانی‌ها، این جلسه برگزار شد. اولویت اول ما این جلسه بود و خوشحالیم که با وجود تمامی گرفتاری‌هایی که داریم، این جلسه برگزار شد.

نقش بی‌بدیل مدرسه‌یاران در نظام تعلیم و تربیت

کاظمی خطاب به مدرسه‌یاران حاضر در جلسه، اظهار کرد: نقش شما کمتر از هیچ کدام از ارکان آموزش و پرورش نیست. هرکس در مدرسه نقشی دارد و نقش‌آفرینی می‌کند، نقشی که برای شما در فضای تعلیم و تربیت هست، کمتر از مدیر و معاون و معلم و سایر کادر تعلیم و تربیت نیست و هر کدام از شما که نباشید، کار تعلیم و تربیت ناقص خواهد بود.

احیای جایگاه خدمتگزاران و ارتقاء منزلت آنان

وزیر آموزش و پرورش افزود: در خصوص احیای نقش خدمتگزاران، باید این نکته را عرض کنم که جایگاه شما متعالی است. خودتان می‌توانید جایگاهتان را ارتقاء دهید و به عنوان یک مربی در مدرسه حاضر شوید.

وی افزود: افق‌های دوردست را ببینید و دائماً نقشتان را بزرگ کنید. بنده، برای این قشر، احترام بسیاری قائلم. وظیفه داریم قدر زحمات شما را بدانیم. توصیه می‌کنم به مسئولان که قدر همکاران خدوم را بدانند و هر کاری که از دستشان برمی‌آید، برای این قشر انجام دهند.

کاظمی همچنین گفت: در خصوص طرح فوق‌العاده ویژه که همه همکاران کمک کردند، جزو اولویت‌های بنده بود که با پیگیری‌های دکتر فرهادی و سایر همکاران به ثمر رسید.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه سه نکته کلیدی را عرض می‌کنم که باید مورد توجه باشد، اظهار کرد: نکته اولم این است که قدر شما را می‌دانیم. نکته دوم این است که قدر خودتان را بدانید و نقشتان را ارتقاء دهید، کسی نمی‌تواند جایگاه شما را ارتقاء دهد. اشرف المکانه بدل المکیلا؛ شخصیت و رفتار شما است که موجب ارتقای شما می‌شود و به شما جایگاه می‌بخشد. نکته سوم اینکه هدف اصلی این جلسه، تکریم شما است و بنده به یاد شما هستم و به فکر رفع مشکلات شما هستم.

وی افزود: الحمدلله با پیگیری‌هایی که انجام دادیم، به طور رسمی در فضای رقابتی مجوز استخدام گرفتیم. ۲۰ هزار ردیف استخدامی داشتیم که ۷ هزار نفرشان از طریق آزمون بوده و ۱۳ هزار نفرشان از طریق سهمیه که اگر سهمیه‌مان پر نشد، از ردیف‌ها اضافه می‌کنیم. حقیقتاً هر کاری که می‌توانیم، باید انجام دهیم و نگاهمان را باید تغییر دهیم و نقش مدرسه‌یاران را بی‌بدیل بدانیم. مشکلات این قشر را مشکلات خودمان بدانیم.

دکتر کاظمی ادامه داد: مسائل و مشکلاتی که دوستان سرایدار مطرح کردند، برای این مسائل کارگروه‌های ویژه‌ای را باید تشکیل دهیم و نمایندگانی را تعیین کنیم تا پیگیر این مشکلات باشند تا ما دنبال کنیم. ما نمی‌توانیم این مشکلات را نادیده بگیریم و باید به آنها اولویت دهیم؛ از جمله تسهیلات مسکن، بیمه و سایر مسائل. البته موضوع بیمه را باید متفاوت ببینیم، چرا که خطراتی که این قشر در معرض آن قرار دارند، قابل توجه است.

اهمیت آموزش و ارتقاء مهارت‌ها

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه بنده خواهش می‌کنم درباره آموزش غفلت نکنیم و برای تمام مدرسه‌یاران دوره آموزشی بگذاریم، گفت: هرکس در کار خودش باید مهارت داشته باشد. بیشترین قشری که با مردم و معلم مواجه هستند، این قشر هستند. به نظر بنده، باید دوره آموزشی گذاشته شود و بعد برای این دوره‌ها امتیاز قائل باشیم و به وسیله این دوره‌ها، جایگاه مدرسه‌یاران را ارتقاء دهیم و حتی تبدیل وضعیت داشته باشیم که این کار نیاز به بررسی دارد و برای اینها باید دوره مقدماتی، نیمه مقدماتی و تکمیلی داشته باشیم.

وی افزود: از شما مدرسه‌یاران و خانواده‌های محترم شما بسیار سپاسگزارم، چرا که خانواده‌های مدرسه‌یاران زحمات بسیاری را متحمل هستند، این نقش شما مدرسه‌یاران بسیار قابل اهمیت است و می‌توانید این نقش را طراحی کنید و به گفتمان در تمامی حوزه‌های اثربخش نظام تعلیم و تربیت تبدیل کنید.