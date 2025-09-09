پخش زنده
آسفالت خیابان ها و معابر در مناطق کمتر برخوردار شهر آبادان در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، شهردار آبادان گفت: عملیات روکش آسفالت در مناطق محروم و کمبرخوردار شهر آبادان با مشارکت سازمانهای دولتی در قالب مسئولیتهای اجتماعی آغاز شد.
یاسین کاوهپور اظهار کرد: با مصوبات شورای اسلامی شهر و برنامه ریزیهای انجام شده در راستای ادامه نهضت آسفالت و با همت معاونت امور زیربنایی عملیات روکش آسفالت در منطقه کوی کارگر در حال انجام است.
وی با اشاره به اجرای طرحهای عمرانی همزمان در محلات مختلف شهر افزود: این طرحها در ذوالفقاری، بهمنشیر، علوانیه، سلیچ، بهار و سده در حال اجرا است.
شهردار آبادان ادامه داد: همچنین پس از پیگیری و هماهنگی با اداره بنادر و دریانوردی به زودی عملیات روکش آسفالت در خیابانهای اصلی منطقه امیری که هسته مرکزی شهر به شمار میرود نیز آغاز خواهد شد.
شهردار آبادان با اشاره به طرح مشترک روکش آسفالت بین شهرداری آبادان و سازمان منطقه آزاد اروند گفت: این طرحها در مناطق دهکده بریم و طویشه در حال انجام است.
وی اظهار کرد: عملیات روکش آسفالت در محله بهمنشیر بدلیل فروسوده بودن خیابانها با مشارکت شهرداری و پالایشگاه آبادان در حال اجراست.
کاوهپور با بیان اینکه در ۲ سال و نیم گذشته بیش از ۸۵۰ معبر در آبادان روکش آسفالت شده است گفت: عملیات آسفالت و روکش آسفالت این معابر و خیابانها در مناطق فیه، شهرک دریا، احمد آباد، چهار فاز امیر آباد، ذوالفقاری، بهار، کفیشه، کوی فرهنگیان و کوی پلیس با مشارکت سایر دستگاهها صورت گرفته است.
وی از اجرای طرحهای دیگر در کنار طرحهای عمرانی سطح شهر آبادان خبر داد و افزود: طرحهایی همچون ساحل سازی در جوار رودخانههای اروند و بهمنشیر، توسعه محور گردشگری در سواحل و بازارها از جمله بازار تهلنجی، احداث پارک و فضای سیز از جمله اقدامات شهرداری آبادان در راستای خدمات رسانی به شهروندان آبادانی است.
کاوهپور ادامه داد: همچنین طرح ساحل سازی از ایستگاه هفت تا ۱۲ که دغدغه اصلی شهروندان است نیز به صورت مستمر در حال اجراست.
شهردار آبادان با اشاره به طراحی و مطالعه چند طرح بزرگ در سطح این شهر گفت: احداث تقاطع چهار سطحی در ایستگاه هفت و پل زیرگذر در میدان طیب از جمله اقدامات مهم شهرداری آبادان هستند که پس از گذراندن مراحل قانونی وارد فاز اجرایی خواهند شد.