مسئولان وزارت ورزش و جوانان از اردوی تیمهای مویتای اعزامی به بازیهای آسیایی بحرین، بازدید کردند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در فاصله کمتر از دو ماه تا آغاز بازیهای آسیایی بحرین، سیدمحمدشروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش و جوانان، به همراه عابدیمحزون مدیرکل برنامهریزی و نظارت این وزارتخانه با حضور در آکادمی ملی المپیک، از اردوی آمادهسازی تیمهای مویتای دختران و پسران بازدید کردند.
در جریان این بازدید، مسئولان وزارت ورزش ضمن گفتوگو با ملیپوشان و کادر فنی، از نزدیک در جریان شرایط تمرینی و برنامههای آمادهسازی تیمها قرار گرفتند.
اسبقیان در حاشیه این بازدید با اشاره به جایگاه رو به رشد مویتای در عرصه بینالمللی، گفت: ورزشکاران مویتای ایران توانستهاند در سالهای اخیر افتخارات ارزشمندی کسب کنند. امروز شاهد انگیزه و آمادگی بالای ملیپوشان هستیم و وزارت ورزش حمایت خود را برای موفقیت در بازیهای آسیایی بحرین اعلام میکند.
همچنین عابدیمحزون تأکید کرد: برنامهریزیهای دقیقی برای اعزام تیمهای ملی صورت گرفته است. اطمینان داریم که با پشتکار ورزشکاران و تلاش کادر فنی، مویتای ایران در بحرین نتایج درخشانی به دست خواهد آورد.
در این بازدید، حواد نصیری، رئیس انجمن مویتای نیز حضور داشت و گزارشی از روند آمادهسازی تیمها، برنامههای فنی و تدارکاتی ارائه داد. وی ابراز امیدواری کرد که مویتایکاران کشورمان بتوانند در بازیهای آسیایی پیشرو نمایشی درخور و شایسته داشته باشند.