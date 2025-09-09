پخش زنده
امروز: -
در نشست مشترک مدیرعامل صندوق احیا و مدیرکل میراث فرهنگی مازندران بر شناسایی و تهیه فهرست کامل بناهای تاریخی استان برای مرمت تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما جلسهای با حضور برزین ضرغامی، مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره صندوق توسعه و احیای بناهای تاریخی ایران، همچنین حسین ایزدی، مدیرکل و حسین صالحی، مدیر حقوقی ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران، در عمارت تاریخی مسعودیه تهران برگزار شد.
در ابتدای این نشست، مدیرکل میراث فرهنگی مازندران گزارشی از وضعیت بناهای تاریخی قابلواگذاری در این استان ارائه کرد و ظرفیتهای موجود برای جذب بخش خصوصی و سرمایهگذاران از طریق صندوق توسعه و احیا را تشریح نمود. وی تأکید کرد که مازندران، بهعنوان یکی از استانهای گردشگرپذیر کشور، دارای بناها و ابنیه تاریخی ارزشمندی است که با مرمت و احیا میتوانند به مراکز مهم گردشگری و فرهنگی تبدیل شوند.
مدیرعامل صندوق توسعه و احیا اعلام کرد که این صندوق علاوه بر مرمت بناهای تحت مالکیت وزارت میراث فرهنگی، در نظر دارد وارد حوزه مرمت و بهرهبرداری از بناهای تاریخی متعلق به سایر دستگاههای اجرایی نیز شود.
برزین ضرغامی افزود: با همکاری مدیران استانی میتوان این بناها را پس از مرمت در چرخه اقتصاد فرهنگ و گردشگری استان قرار داد و از ظرفیت آنها برای توسعه پایدار بهرهمند شد.
اعضای هیئتمدیره صندوق توسعه و احیا نیز بر ضرورت تهیه فهرستی جامع از بناهای تاریخی در اختیار دستگاههای مختلف استان مازندران تأکید کردند. بر اساس توافق انجامشده، ادارهکل میراث فرهنگی مازندران موظف شد در بازه زمانی مشخصی، فهرستی از این بناها را تهیه و برای بررسی و اقدامات بعدی به صندوق ارائه کند. همچنین مقرر شد پس از تکمیل این فهرست، فرآیند کارشناسی و اولویتبندی بناها آغاز شود و در دستور کار قرار گیرد.
صندوق توسعه و احیا چندین بنای تاریخی در استان مازندران را در اختیار دارد که برخی از آنها مرمت شده و در حال بهرهبرداری هستند و برخی دیگر در فرآیند واگذاری و مرمت قرار دارند. این بناها شامل خانه رمدانی، خانه کلبادی (موزه تاریخ شهر ساری)، حمام وزیری، خانه روحانی و آبانبار میرزا مهدی در ساری، خانه منوچهری، خانه عبادی، خانه قریشی و خانه شفاهی در آمل، خانه آقاجاننسب و خانه نجفی در بابل و کاخ چایخوران در چالوس است. همچنین در مجموعه تاریخی فرحآباد ساری، مسجد جامع عباسی (کاروانسرای شاهعباسی فرحآباد)، حمام قاجار و کاخ جهاننما تحت اختیار این صندوق قرار دارند.