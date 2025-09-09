پخش زنده
روز مزرعه فاروج با هدف آموزش روشهای نوین کشاورزی برگزارشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ مزرعه ای در سطح ۲۵ هکتار با آبیاری تحت فشار شبکه و به صورت قطرهای، با بیش از ده رقم ذرت علوفهای از جمله ارقام همیلتون و ۷۰۴ / از ۱۲ تیر ماه امسال واقع در روستای برگر فاروج کشت شده است.
روز مزرعه و کلاس ترویجی ذرت علوفهای با هدف قدردانی از کشاورزان و ترویج کشاورزی پایدار در محل مزرعه کشت و صنعت سبز خرم فاروج برگزار شد.
در این برنامه، کشاورزان و علاقمندان با تغییر آرایش کشت، کشت نشایی و مقایسه ارقام در محصول ذرت علوفهای آشنا شدند.