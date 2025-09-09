مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران: تاکنون ده‌ها دستگاه درمانی برای بیمارستان از محل وقف خریداری شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ طی آیینی در راستای اجرای امینانه نیت وقف، ۳۰ عدد تخت بیمارستانی، یک دستگاه آرگون پلاسما و یک دستگاه یورودانیامیک جمعا به ارزش ۳۲ میلیارد ریال جهت استفاده بیماران به بیمارستان امام خمینی (ره) ساری تحویل داده شد. تجهیزات جدید اهدای موقوفه محمدباقر تاجر ساروی اکنون در حال خدمت رسانی به بیماران در بخش‌های مختلف درمانی بیمارستان امام خمینی (ره) ساری هستند.

آمادگی اوقاف مازندران برای خرید تجهیزات جدید بیمارستانی

حجت‌الاسلام حیدری جناسمی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران با همراهی محمد سخائی رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) ساری از بخش‌های مختلف این بیمارستان بازدید و با اهدای گل از زحمات پرستاران قدردانی کردند.

حجت‌الاسلام حیدری‌جناسمی در این بازدید‌ها از آمادگی اوقاف برای کمک‌های بیشتر به بیمارستان امام خمینی (ره) ساری خبر داد و گفت: با مشارکت شهروندان ساروی در پرداخت به موقع اجارات موقوفات، قطعا شاهد تحول بزرگ در تجهیز بیمارستان امام خمینی (ره) ساری خواهیم بود.

وی با بیان اینکه طی سال‌های اخیر تاکنون ده‌ها دستگاه درمانی برای این بیمارستان از محل وقف خریداری شده است، اظهار کرد: وقف میتواند پشتوانه مناسبی برای سلامت جامعه باشد و در این زمینه خیرین و واقفان در وقف‌های جدید به نیاز‌های روز جامعه توجه ویژه‌ای داشته باشند.



درخواست رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) ساری از شهروندان



محمد سخائی رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) ساری نیز در این آیین با بیان اینکه وقف، اقتصاد اسلامی است، گفت: از محل موقوفات ساری تاکنون کمک‌های زیادی به حوزه بهداشت و درمان این بیمارستان شده است.

وی با بیان اینکه وقف نیاز به ترویج و تبلیغ بیشتر دارد، افزود: تجهیزات درمانی خریداری شده به نوعی مبلغ وقف هستند و با این اقدام مردم از برکات موقوفات بهره‌مند و مطلع می‌شوند.

رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) ساری از شهروندان ساروی خواست تا با تعامل و همکاری با اداره اوقاف در پرداخت اجاره موقوفات، نقشی مهم در تجهیز بیمارستان امام خمینی (ره) ساری داشته باشند.