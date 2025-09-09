پخش زنده
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه در میز خدمت دستگاه قضا برای ارتباط مستقیم با مردم در استان گلستان حضور یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمیدرضا موحدی؛ معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه در سفر استانی رئیس قوه قضاییه و مسئولان عالی قضایی به استان گلستان با حضور سید علی اصغر رفاهی؛ مدیر کل ارتباطات مردمی قوه قضاییه و احمدرضا فضیلت؛ معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان گلستان دیدار مردمی داشت.
دیدار با اقشار مختلف مردمی و جوامع نخبگانی استان گلستان در زمینه رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی این استان از جمله مهمترین برنامههای سفر استانی حجتالاسلام غلامحسین محسنی اژهای و هئیت همراه است.