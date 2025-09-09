پخش زنده
امروز: -
مسئولان شهرستان املش در راستای دومین کنگره ملی ۸ هزار شهید گیلان، با خانوادههای شهدای والامقام ابراهیم پناه بر و موسی رفیعی راد دیدار و گفتوگو کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ مسئولان شهرستان املش در راستای دومین کنگره ملی ۸ هزار شهید گیلان، با خانوادههای معزز شهید ابراهیم پناه بر و شهید موسی رفیعی راد دیدار و گفتوگو کردند.
شهید ابراهیم پناه بر ۲۰ فروردین سال ۱۳۴۷ در املش به دنیا آمد و ۴ تیر سال ۱۳۶۷ در منطقه شهابیه اهواز به شهادت رسید و پیکر این شهید والامقام اردیبهشت سال ۱۳۷۷ پس از عملیات تفحص پیدا و در گلزار شهدای شهر املش به خاک سپرده شد.
شهید موسی رفیعی راد هم ۷ خرداد سال ۱۳۴۶ در شهرستان املش به دنیا آمد و پس از گرفتن دیپلم دبیرستان به عنوان سرباز ارتش به جبهههای جنگ اعزام شد.
وی ۲۱ تیر سال ۱۳۶۷ در بمباران شــیمیایی منطقه شرهانی به شهادت رســید و در گلزار شهدای زادگاهش شهر املش به خاک سپرده شد.