مسئولان شهرستان املش در راستای دومین کنگره ملی ۸ هزار شهید گیلان، با خانواده‌های شهدای والامقام ابراهیم پناه بر و موسی رفیعی راد دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

شهید ابراهیم پناه بر ۲۰ فروردین سال ۱۳۴۷ در املش به دنیا آمد و ۴ تیر سال ۱۳۶۷ در منطقه شهابیه اهواز به شهادت رسید و پیکر این شهید والامقام اردیبهشت سال ۱۳۷۷ پس از عملیات تفحص پیدا و در گلزار شهدای شهر املش به خاک سپرده شد.

شهید موسی رفیعی راد هم ۷ خرداد سال ۱۳۴۶ در شهرستان املش به دنیا آمد و پس از گرفتن دیپلم دبیرستان به عنوان سرباز ارتش به جبهه‌های جنگ اعزام شد.

وی ۲۱ تیر سال ۱۳۶۷ در بمباران شــیمیایی منطقه شرهانی به شهادت رســید و در گلزار شهدای زادگاهش شهر املش به خاک سپرده شد.