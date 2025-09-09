پخش زنده
پویش ایران عاشورایی با توزیع هزاران بسته معیشتی، لوازم التحریر، جهیزیه و خدمات جهادی در چهارمحال و بختیاری آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون هماهنگ کننده سپاه قمربنی هاشم افزود:این پویش در قالب همان نهضت کمکهای مومنانه و خدماتی است که بسیجیان عرضه میکردند، برای دستگیری از نیازمندان و مستضعفین براساس سیره نبوی انجام میشود.
سرهنگ پاسدار جمشیدی گفت: بستههای آماده شده با حفظ کرامت عزیزان نیازمند تقدیم میشود.
جمشیدی گفت: در این پویش، ۱۵۰۰ بسته لوازم التحریر و کیف آماده شده، نزدیک به ۸۵۰۰ بسته معیشتی و بیست سری جهیزیه در نظر گرفته شده برای نوع عروسان نیازمند، همچنین ۳۹ هزار متر مربع ایزوگام از سوی بسیج سازندگی برای خانههای محرومین در نظر گرفتهاند.
وی خاطرنشان کرد: در این پویش «ایران عاشورایی» , ۳۰ گروه جهادی در عرصههای عمرانی، فرهنگی، بهداشتی، فعال شدهاند.