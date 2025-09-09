در دیدار رئیس بنیاد سعدی با وزیر آموزش ارمنستان مطرح شد:
آموزش زبان فارسی در ارمنستان توسعه مییابد
در دیدار غلامعلی حدادعادل، رئیس بنیاد سعدی با ژانا آندریاسیان، وزیر آموزش، علوم، فرهنگ و ورزش ارمنستان، بر گسترش همکاریهای آموزشی و فرهنگی دو کشور و توسعه آموزش زبان فارسی در ارمنستان تاکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
و به نقل از روابط عمومی بنیاد سعدی، حدادعادل در این دیدار با اشاره به پیوندهای تاریخی میان ایران و ارمنستان گفت: رابطه دو کشور پشتوانهای قوی و دو هزار ساله دارد و از نظر عمق تاریخی و فرهنگی، یکی از پیوندهای کمنظیر و نیرومند در منطقه به شمار میرود.
وی سیاست دولت ارمنستان در اولویت دادن به آموزش زبان کشورهای همسایه را اقدامی ارزشمند دانست و افزود: اختصاص نزدیک به ۱۶ مدرسه برای آموزش زبان فارسی فرصتی مهم برای تقویت مناسبات دوجانبه است و بنیاد سعدی نیز مصمم است با همکاری وزارت آموزش و پرورش ایران، آموزش زبان فارسی در ارمنستان را به بهترین شکل دنبال کند.
آندریاسیان نیز با قدردانی از میزبانی ایران، بر لزوم تعمیق همکاریهای چندجانبه میان دو کشور بهویژه در حوزههای آموزش و فرهنگ تأکید کرد و اظهار کرد: برنامه دولت جمهوری ارمنستان برای سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۶ جایگاه ویژهای برای ترویج آموزش زبانهای منطقهای، از جمله زبان فارسی، اختصاص داده است.
وی همچنین ماتناداران (کتابخانه و موزه نسخ خطی مسروپ ماشتوتس در ایروان) را بستر مهمی برای آموزش و پژوهش زبان فارسی دانست و گفت نسخههای خطی موجود در این مرکز ظرفیت غنی برای تحقیقات علمی پژوهشگران فراهم میکند.
در این نشست که با حضور آرتور مارتیروسیان، معاون وزیر آموزش ارمنستان، هوانس هوانیسیان رئیس دانشگاه دولتی ایروان، داوید گیورجینیان رئیس دانشگاه دولتی بروسوف و معاونین بنیاد سعدی برگزار شد، موضوعاتی همچون گسترش آموزش زبان فارسی در مدارس و دانشگاههای ارمنستان و چشمانداز توسعه همکاریهای آموزشی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.