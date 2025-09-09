انتقاد از رفتارهای آسیبزا در سراب عباسآباد شازند، اشغال شدن محیط پیادهراه توسط موتورسیکلتها و ورودی نامناسب شهر صنعتی اراک در بسته شهروندخبرنگار انعکاس یافته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ انتقاد از رفتارهای آسیبزا در سراب عباسآباد شازند، اشغال شدن محیط پیادهراه توسط موتورسیکلتها و ورودی نامناسب شهر صنعتی اراک در بسته شهروندخبرنگار انعکاس یافته است.
