به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ انتقاد از رفتارهای آسیب‌زا در سراب عباس‌آباد شازند، اشغال شدن محیط پیاده‌راه توسط موتورسیکلت‌ها و ورودی نامناسب شهر صنعتی اراک در بسته شهروندخبرنگار انعکاس یافته است.

