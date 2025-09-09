پخش زنده
انجمن داستان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شوشتر مسابقه ادبی در انتظارم را با موضوع امام زمان (عج) وارث انبیا برگزار میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان،امینه گلزاده، مسئول انجمن داستان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شوشتر از برگزاری مسابقه ادبی «در انتظارم» با موضوع «امام زمان (عج) وارث انبیا» در این شهرستان خبر داد و گفت: فراخوان این مسابقه بهمناسبت سالروز امامت امام زمان (عج) ویژه نویسندگان شهرستان شوشتر منتشر شد.
وی با بیان اینکه این مسابقه در بخشهای قطعه ادبی و دلنوشته برگزار شده است، افزود: مهلت ارسال اثر برای علاقهمندان تا ۱۹ شهریورماه جاری همزمان با سالروز میلاد پیامبر (ص) است. علاقهمندان برای ارسال آثار خود میتوانند از طریق شماره ۰۹۱۶۸۲۶۴۴۸۷ در پیامرسان ایتا اقدام کنند.
گلزاده اظهار کرد: این مسابقه ادبی بهمنظور شناسایی استعدادهای نویسندگان شهرستان و نگارش آثار فاخر دینی با مشارکت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شوشتر، انجمن داستان و کانون بسیج هنرمندان برگزار میشود.