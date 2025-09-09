

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کادر فنی اسامی ۱۲ آلیش‌کار دعوت شده به اردوی تیم ملی کشتی بانوان را اعلام کرد.

اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: مرضیه خندان (مازندران) مهسا بخشی (زنجان)

۶۰ کیلوگرم: فاطمه فتاحی (مازندران) بهار صباغی (سیستان و بلوچستان)

۶۵ کیلوگرم: رقیه محمودآبادی (خراسان رضوی) زهرا مظفری (چهارمحال و بختیاری)

۷۰ کیلوگرم: مبینا میرزاپور (مازندران) محبوبه مرادی (چهارمحال و بختیاری)

۷۵ کیلوگرم: سحر غنی زاده (مازندران) حبیبه ولی زاده (سیستان و بلوچستان)

۷۵+ کیلوگرم: عزت قربانی ثانی (خراسان رضوی) حنانه قاسمی (کرمانشاه)

سرمربی: هدی نقیبی

مربی: مریم ملکی (تهران)

سرپرست: لیلا امامی بنی