به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روابط عمومی سپرده‌گذاری مرکزی اعلام کرد: افزایش صدور گواهی تمکن مالی الکترونیک نشان‌دهنده تسهیل فرایند برای سهامداران و همه متقاضیان است. حذف مراحل حضوری، نیاز نداشتن به مدرک کاغذی، انتخاب آزاد بازه زمانی و ساده‌تر شدن کار برای کسانی که قصد ارائه نامه تمکن به دانشگاه یا سفارت دارند، سبب شده خدمات بازار سرمایه در این حوزه سریع‌تر، شفاف‌تر و کاربرپسندتر باشد. این روند مخصوصاً برای افرادی که نیاز به پاسخ فوری یا نسخه انگلیسی دارند، یک امتیاز مهم به حساب می‌آید.

اطلاعات ثبت شده حاکی از آن است که در دومین ماه تابستان، از تعداد ۴۱۵ گواهی تمکن مالی الکترونیک صادر شده، ۳۲۱ درخواست برای «صورت وضعیت دارایی» و ۹۴ درخواست برای «گواهی خلاصه معاملات» بوده است.

گفتنی است از ابتدای فرایند الکترونیکی شدن صدور گواهی تمکن مالی تا پایان مرداد، مجموعا ۱۹ هزار و ۱۶۱ گواهی تمکن مالی الکترونیک صادر شده که ۱۵ هزار و ۶۱۱ درخواست به «صورت وضعیت دارایی» و ۳ هزار و ۵۵۰ درخواست به «گواهی خلاصه معاملات» اختصاص پیدا کرده است.

بر پایه این گزارش، صدور گواهی تمکن مالی برای «دریافت خدمات کنسولی برای اقامت در سایر کشور‌ها و اثبات توان مالی دانشجویان برای پرداخت شهریه دانشگاه‌های بین‌المللی» از جمله مزیت‌های الکترونیکی شدن این خدمت است.