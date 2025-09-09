معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور، در نوزدهمین نمایشگاه ایران‌پلاست، از چهار محصول نوآورانه و استراتژیک شرکت دانش‌بنیان پارسا پلیمر شریف پرده‌برداری کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در دومین روز از نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران‌پلاست، حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور، از این نمایشگاه صنعت پلاستیک و پتروشیمی بازدید کرد و با مدیران عامل شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان حوزه به گفت‌و‌گو پرداخت.

در جریان این بازدید، چهار محصول جدید و راهبردی شرکت دانش‌بنیان با حضور معاون علمی رییس‌جمهور رونمایی شد.

این شرکت که از سال ۱۳۸۶ با تمرکز بر تولید کامپاند‌های پلیمری فعالیت می‌کند، با بهره‌گیری از تیم‌های مهندسی و فناوری‌های روز، به یکی از رقبای جدی مواد مشابه وارداتی و همچنین صادرکننده به کشور‌های همسایه تبدیل شده است.

محصولات این شرکت در صنایع مختلفی همچون خودرو، لوازم خانگی، تجهیزات الکترونیک، و بسته‌بندی کاربرد دارند.

«کامپاند LFT» جایگزینی نوآورانه برای فلزات

نخستین محصول رونمایی‌شده، کامپاند‌های LFT بود. این محصول، کامپوزیتی بر پایه پلی‌پروپیلن تقویت‌شده با الیاف بلند شیشه است که برای فرآیند تزریق طراحی شده است.

کامپاند LFT استحکام، سختی و مقاومت ضربه‌ای بسیار بالاتری نسبت به پلی‌پروپیلن‌های تقویت‌شده با الیاف کوتاه دارد و به عنوان یک راه‌حل اقتصادی برای جایگزینی قطعات فلزی در صنایعی مانند خودروسازی، الکترونیک و ساختمان‌سازی شناخته می‌شود.

مزیت اصلی این محصول، عملکرد مکانیکی بالا در کنار قابلیت فرآیندپذیری مناسب است که موجب کاهش وزن و هزینه تولید می‌شود. کامپاند‌های LFT با داشتن ۳۰ تا ۵۰ درصد الیاف شیشه، استحکام کششی و خمشی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ مگاپاسکال دارند و در تولید قطعات خودرو (مانند سازه داشبورد و محفظه باتری)، قطعات لوازم خانگی (مانند درام ماشین لباسشویی) و سایر اجزای بادوام کاربرد دارند.

«کامپاند‌های متالیک» خلق قطعات لوکس و چشم‌نواز

محصول دوم، کامپاند‌های متالیک است که با هدف ایجاد جلوه‌ای لوکس و براق در قطعات پلاستیکی معرفی شد. این کامپاند‌ها بر پایه‌های مختلف پلیمری مانند PBT تولید می‌شوند و با استفاده از میکروپلیت‌ها، سطحی درخشان و یکنواخت با بازتاب نور چندبعدی ایجاد می‌کنند.

استفاده از این محصول، نیاز به فرآیند‌های جداگانه مانند آبکاری یا رنگ‌آمیزی را حذف کرده و منجر به کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری می‌شود. همچنین، دوام و ثبات رنگ این کامپاند‌ها در برابر عوامل محیطی، آنها را به گزینه‌ای ایده‌آل برای قطعات تزئینی داخلی و خارجی خودرو، لوازم خانگی لوکس، بسته‌بندی‌های پریمیوم و قطعات الکترونیکی تبدیل کرده است.

«مستربچ RCT» نوآوری در صنعت لوله‌های پلیمری

سومین محصول، مستربچ Parsaadd NA ۳۰۰۱PP است که تحولی در تولید لوله‌های PP-RCT ایجاد می‌کند. این مستربچ با اصلاح ساختار بلوری پلی‌پروپیلن، امکان تولید لوله‌هایی با ضخامت کمتر، چقرمگی بالاتر و تحمل فشار بیشتر را فراهم می‌سازد.

این نوآوری موجب صرفه‌جویی در مصرف مواد اولیه و بهبود عملکرد هیدرولیکی سیستم لوله‌کشی می‌شود، زیرا با کاهش ضخامت دیواره، قطر داخلی لوله افزایش می‌یابد. لوله‌های تولیدشده با این مستربچ، عملکرد بالاتری نسبت به لوله‌های PP-R دارند و در صنعت ساختمان و صنایع صنعتی کاربرد گسترده‌ای پیدا می‌کنند.

«الاستومر‌های TPV» مواد هوشمند برای کاربرد‌های چندمنظوره

چهارمین و آخرین محصول رونمایی‌شده، خانواده جدیدی از الاستومر‌های ترموپلاستیک ولکانیزه (TPV) است. این مواد ترکیبی از بهترین ویژگی‌های الاستیک (مانند لاستیک) و پلاستیک هستند که به طراحان و مهندسان آزادی عمل بیشتری در خلق محصولات نوآورانه می‌دهند.

محصولات TPV شرکت پارسا پلیمر شریف دارای ویژگی‌هایی مانند نرمی و حس لمسی خوشایند، قابلیت رنگ‌پذیری وسیع، و مقاومت بالا در برابر حرارت، UV و اوزون هستند. این مواد در تولید درزگیر‌های ساختمانی، گردگیرها، آب‌بند‌ها و سایر قطعات صنعتی در صنایع خودرو، لوازم خانگی و ساختمان استفاده می‌شوند. سرعت بالای تولید و قابلیت بازیافت، از دیگر مزایای مهم این محصولات است.

همچنبن در ادامه معاون علمی رییس‌جمهور همچنین از شرکت‌های نوین بسپار سازه، پاسارگاد پلیمر پیوند (۳P)، پلیمر پیشرفته دانا، کیمیاران، آروین صنعت سرمد، گرانول معصوم، پرنیان پلیمر مهام و ... که از فعالان و پیشروان صنعت پلیمر کشور محسوب می‌شوند، بازدید به عمل آورد.

گفتنی است؛ نمایشگاه ایران پلاست، که یکی از برجسته‌ترین رویداد‌های منطقه خاورمیانه و جهان در این حوزه به شمار می‌رود، با هدف تقویت بازار داخلی و تسهیل بازاریابی جهانی صنعت پلاستیک و پتروشیمی برپا شده است. این نمایشگاه از تاریخ ۱۷ تا ۲۰ شهریور ماه ۱۴۰۴ در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران در حال برگزاری است.