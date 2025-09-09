پخش زنده
پایگاههای جشن عاطفهها با شعار "آینده ساز باشیم " در مصلیهای نماز جمعه اصفهان برپا میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان اصفهان، از استقرار پایگاههای جمعآوری کمکهای مردمی در استان به مناسبت جشن عاطفهها با شعار "آینده ساز باشیم "خبر داد و گفت: این پویش با هدف حمایت از دانشآموزان و دانشجویان نیازمند برای تأمین نیازهای تحصیلی، از ۱۵ مرداد آغاز شده و تا نیمه مهرماه ادامه دارد.
علی اخلاقی افزود: پایگاههای کمیته امداد در میدانهای اصلی شهرها و شهرستانهای استان، روز پنجشنبه ۲۰ شهریور میزبان مردم نیکوکار است و در روز جمعه ۲۱ شهریور نیز همزمان با برپایی نماز جمعه، پایگاههای جشن عاطفهها در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) اصفهان و تمامی میعادگاههای نماز جمعه استان دایر میشود.
وی ادامه داد: در سومین مرحله از این پویش، روز دوشنبه ۷ مهرماه، جشن عاطفهها در مدارس استان برگزار میشود و زنگ عاطفهها به صدا درمیآید تا فرهنگ نیکوکاری در بین دانشآموزان نهادینه و آنان نیز سهمی در یاری همسالان خود داشته باشند.
معاون کمیته امداد استان اصفهان گفت: مردم نیکوکار میتوانند کمکهای خود را در پایگاه مرکزی میدان آزادی (جنب ایستگاه مترو)، میدان انقلاب (جنب بانک صادرات)، میدان جمهوری (جنب بانک مسکن)، میدان خوراسگان (ابتدای خیابان سلمان)، میدان شهدا (ابتدای چهارباغ پایین) و دیگر دفاتر کمیته امداد در شهرستانهای استان اهدا کنند.
وی به مسیرهای غیرحضوری مشارکت در این طرح اشاره کرد و افزود: هماستانیها میتوانند علاوه بر مراجعه حضوری به دفاتر و مراکز نیکوکاری کمیته امداد، با ارسال عدد ۳ به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۳۱، شمارهگیری #۱*۰۳۱*۸۸۷۷*و یا واریز به شماره کارت ۶۰۶۳۷۳۷۰۰۰۰۰۲۵۰۹ در این پویش مشارکت کنند.