هشت مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در استان اصفهان به صورت برخط با دستور وزیر نیرو به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس گروه توسعه نیروگاههای پراکنده شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در این آیین گفت: استان اصفهان امروز شاهد افتتاح هشت مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی است که پنج مگاوات آن مربوط به بخش خصوصی در شهرک صنعتی کوهپایه و سه مگاوات دیگر در اردستان اجرایی شده است.
امیرحسین امامجمعه ادامه داد: از ابتدای امسال تاکنون، بیش از ۴۰۰ مگاوات مجوز برای احداث نیروگاههای تجدیدپذیر در شرکتهای توزیع صادر شده که به طور عمده کمتر از هفت مگاوات هستند.
وی با اشاره به فعالیتهای بخش خصوصی و دولتی در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، گفت: در یک سال گذشته، ظرفیت یک مگاواتی به همت بخش خصوصی وارد مدار شده است.
رئیس گروه توسعه نیروگاههای پراکنده شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان افزود: برنامهریزی شده تا دهه فجر امسال، ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر استان به ۶۰ مگاوات افزایش یابد و علاوه بر این، دو نیروگاه ۶ مگاواتی دیگر در نزدیکی شهرک صنعتی کوهپایه در حال احداث است.
امامجمعه در خصوص نیروگاههای خانگی نیز گفت: نیروگاههای خرد خانگی در رنج پنج تا ۱۰ کیلووات به طور عمده روی پشتبام منازل اجرا میشوند و برای هر کیلووات حدود هشت تا ۱۰ مترمربع فضا نیاز است.
وی افزود: هم اکنون، با همکاری سازمانهایی مانند بسیج سازندگی، کمیته امداد و بهزیستی، طرحهایی برای راه اندازی نیروگاههای تجمیعی خرد برای مددجویان در حال پیگیری است، به عنوان مثال، ظرفیت یک مگاواتی برای حدود ۲۰۰ واحد خانگی مددجویان کمیته امداد در نظر گرفته شده که با دریافت تسهیلات و تأمین زمین اجرایی خواهد شد.
امام جمعه ادامه داد: هم اکنون حدود ۱۰ مگاوات ظرفیت خرد خانگی در مجموعه توزیع برق شهرستان اصفهان فعال است و با شتاب گرفتن برنامههای دولت از اواخر شهریور و ابتدای مهرماه سال گذشته، توسعه نیروگاههای خورشیدی با جدیت بیشتری دنبال میشود.
ظهر امروز هشت مگاوات نیروگاه تجدید پذیر در کوهپایه اصفهان در آئین افتتاح همزمان ۱۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در هشت استان کشور با حضور برخط علی آبادی وزیر نیرو به بهرهبرداری رسید.
از مجموع این ظرفیت حدود ۴۶ مگاوات با سرمایهگذاری بخش خصوصی و حدود ۵۴ مگاوات با سرمایهگذاری صندوق توسعه ملی اجرا شده است؛ بخشی از این طرحها در قالب طرحهای تولید در توزیع و با سرمایهگذاری دولتی در ۸۵۴ ساختگاه احداث شده و بخش دیگر نیز به همت سرمایهگذاران بخش خصوصی پیش رفته است.
این نیروگاهها در استانهای مختلف کشور ساخته شدهاند که در این میان ۳۳ مگاوات در استان البرز، هشت مگاوات در اصفهان، حدود ۱۲ مگاوات در قم، ۳ مگاوات در سمنان، ۱.۴ مگاوات در گلستان،۰.۱ مگاوات در استان تهران، ۲۱ مگاوات در استان مرکزی و ۲۱ مگاوات در یزد قرار دارند.