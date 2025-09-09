در آستانه سال تحصیلی جدید، پویش «مهر ماندگار» با هدف حمایت از دانش آموزان نیازمند در استان همدان راه اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در قالب این پویش، چهار هزار بسته کامل لوازم التحریر ایرانی و متناسب با جنسیت و مقطع تحصیلی دانش آموزان تهیه و توزیع شد.

این بسته‌ها به مناسبت میلاد پیامبر رحمت و به منظور نشاندن لبخند بر لبان دانش آموزان توزیع شد.

آیت الله حبیب الله شعبانی موثقی نماینده ولی فقیه در استان همدان در این مراسم بر اهمیت حمایت از کودکان تحت پوشش به عنوان آینده سازان کشور تاکید و همراهی و مشارکت بیش از پیش خیران در این امر خداپسندانه را خواستار شد.

یزدان اسمعیلی مسئول خیریه مهر ماندگار استان همدان هم در این مراسم از اجرای طرح‌های گسترده این خیریه از جمله آزادی زندانیان غیرعمد، اهدای جهیزیه و حمایت از معلولان و سالمندان خبر داد.