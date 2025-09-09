به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، فرماندار شهرستان بویراحمد، در نشست شورای اداری این شهرستان با اشاره به ارتقاء شاخص‌های روستایی و جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهر‌ها گفت: با ارائه خدمات عمومی در حوز‌های بهداشت و درمان، آموزشی، عمرانی، و خدمات عمومی علاوه بر پیشگیری از مهاجرت روستائیان به شهر‌ها زمینه مهاجرت معکوس به روستا‌ها نیز فراهم می‌شود.

منوچهر محمدی در حوزه خدمات زیرساختی در روستا‌ها مشکلات زیادی وجود دارد به طوری که حتی در روستا‌های پنج کیلومتری مرکز شهر از خدمات بهسازی، زیرسازی و آسفالت محروم مانده‌اند که با راه اندازی نهضت آسفالت، بهسازی و آسفالت روستا‌های شهرستان بویراحمد در حال اجراست

محمدی افزود: با تزریق اعتبارات مطلوب و نگاه آمایشی، باید شرایط معیشت و اشتغال را در روستا‌ها فراهم کرد تا از مهاجرت روستاییان جلوگیری شود

وی با بیان اینکه در هفته دولت ۲۳۴ طرح عمرانی و اقتصادی در شهرستان بویراحمد افتتاح و یا کلنگ زنی شد اضافه کرد: با این وجود همچنان در حوزه‌های مختلف عقب ماندگی‌های زیادی داریم که جای کار دارد.

فرماندار شهرستان بویراحمد با اشاره به کمبود سرانه فضای آموزشی در شهرستان بویراحمد ادامه داد: میانگین سرانه آموزشی در شهرستان از کشور و حتی بقیه شهرستان‌های استان هم کمتر است که امید است با آغاز ساخت ۴۱ باب مدرسه درسال جدید تحصیلی جدید بخش از کمب. د‌های فضای آموزشی در شهرستان جبران شود.

محمدی به کمبود مخازن آب در شهرستان بویراحمد اشاره کرد و گفت: با توجه به کاهش ۵۴ درصدی بارش‌ها نسبت به میانگین بلندمدت شرایط سختی را در پیش داریم و مخازن ذخیره آب کمتر از یک سوم نیازمندی‌های شهرستان است که به همین منظور احداث مخزن پانزده هزار متر مکعبی در شهر یاسوج شروع شده است.

وی بیان افزود: برای رفع مشکلات جاده‌های مواصلاتی در شهرستان بویراحمد هم منابع مالی شهرستان جوابگوی این حجم از نیازمندی‌های نیست و نیاز است مدیران شهرستان اعتبارات مورد نیاز طرح‌های خود را از منابع ملی تامین کنند

فرماندار شهرستان بویراحمد همچنین با اشاره به تعطیلات پایان هفته و حضور گردشگران در شهر یاسوج گفت: رصد و پایش بازار و تامین کالا‌های اساسی و حضور پررنگ دستگاه‌های مرتبط ضروری است.

محمدی با اشاره به کیفیت پایین نان در شهر یاسوج هم اشاره افزود: نگرانی‌هایی از طرف خبازان برای قیمت پایین نان وجود داشت که با بازنگری و افزایش قیمت هیچ گونه توجیهی از خبازان برای بی کیفیتی نان پذیرفتنی نیست.

رئیس بنیاد مسکن شهرستان بویراحمد هم در این نشست از راه اندازی نهضت بهسازی و آسفالت معابر روستایی خبر داد و گفت از ابتدای امسال تاکنون دویست هزار متر مربع از معابر روستایی در شهرستان بویراحمد بهسازی و آسفالت شد.

سیاهپور با بیان اینکه تاکنون ۹۵ میلیارد تومان اعتبار از محل‌های مختلف برای بهسازی و آسفالت معابر روستایی شهرستان بویراحمد هزینه شده است افزود: با همکاری و پیگیری نماینده مردم شهرستان‌های بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی ۷۰ هزار تن قیر برای اجرای مرحله دوم نهضت آسفالت در روستا‌های حوزه انتخابیه تامین شده است

رئیس بنیاد مسکن شهرستان بویراحمد همچنین به ضرورت صدور سند تک برگ گفت: برای کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضا و همچنین اثبات مالکیت مردم هزار و ۲۸۰ سند تک برگ در روستا‌های شهرستان بویراحمد صادر شده و و در سال جاری نیز تاکنون هزار و ۲۱۰ پرونده تشکیل داده شده که هر سند با هزینه زیر یک میلیون تومان صادر می‌شود.

رئیس آبفای شهرستان بویراحمد هم در این نشست گفت: حدود صد و سی میلیارد تومان طلب از ادارات و سازمان‌ها و مشترکین خانگی و تجاری داریم که با توجه به خصوصی بودن شرکت آبفا و نداشتن اعتبارات دولتی پرداخت این بدهی‌ها ضروری است.

آروین با اشاره به کنده‌کاری‌ها در سطح شهر برای طرح‌های آبرسانی در حوزه آبفا افزود: برای کار لکه گیری و آسفالت تنش بین شهرداری و آبفا وجود دارد و با توجه به نداشتن اعتبارات لازم برای کار باید حوزه عمرانی ورود کند و این موضوع را حل و فصل کند.

وی با بیان اینکه شش مخزن آب در شهرستان بویراحمد در حال ساخت است، اضافه کرد: با بهره برداری و راه اندازی این مخازن مشکلات آب در حوزه شهرستان بویراحمد کاهش پیدا می‌کند.

رئیس آبفای شهرستان بویراحمد از شناسایی حدود ۲ هزار انشعاب غیر مجاز آب از ابتدای سالجاری تاکنون در این شهرستان خبر داد و گفت: بیشتر انشعابات غیرمجاز برای مصارف باغی بوده است.