توزیع کیف و نوشتافزار میان فرزندان زندانیان
با حضور فرماندار و دادستان سلماس کیف و نوشت افزار به خانوادههای نیازمند زندانیان توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛علی علائی فرماندار سلماس به همراه دادستان شهرستان در اقدامی نمادین با هدف حمایت معنوی و آموزشی، کیف و نوشتافزار میان فرزندان زندانیان توزیع کردند.
این حرکت با هدف دلگرمی و حمایت از خانوادههای نیازمند انجام شد و تأکیدی بر اهمیت همبستگی اجتماعی و توجه به اقشار آسیبپذیر جامعه است.
در این آیین کتاب، مداد، لوازم تحریر بین دانش آموزان توزیع شد