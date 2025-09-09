ملاقات فرماندار سلماس با سرمایهگذار ترکیهای
فرماندار شهرستان سلماس با یکی از سرمایهگذاران کشور ترکیه دیدار و گفتوگو کرد.
؛در این نشست، زمینههای مختلف سرمایهگذاری در حوزههای اقتصادی، صنعتی و کشاورزی شهرستان سلماس مورد بررسی قرار گرفت و فرماندارسلماس با تأکید بر ظرفیتهای ویژه این شهرستان برای جذب سرمایههای خارجی، آمادگی کامل دستگاههای اجرایی را برای حمایت و تسهیل روند سرمایهگذاری اعلام کرد.
علائی با اشاره به موقعیت جغرافیایی و مرزی شهرستان سلماس، این منطقه را بستری مناسب برای توسعه همکاریهای اقتصادی و تجاری با کشورهای همسایه دانست و بر ایجاد فرصتهای اشتغال و رونق اقتصادی از طریق سرمایهگذاریهای مشترک تأکید کرد.