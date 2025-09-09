تجلیل و تکریم خانواده سه شهید والا مقام در تکاب
بمناسبت هفته وحدت از خانواده معظم سه شهید والا مقام در تکاب تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛حجت الاسلام مصطفی کوهی امام جمعه، فکری رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران و سرهنگ مولایی جانشین ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب با حضور در منزل شهیدان والا مقام حسین مؤمنی، سید حبیب اله رضویان و ایراهیم یلی با اهدای لوح سپاس از ایثار و مقاومت خانوادههای معظم شهدای یاد شده تجلیل کردند.
شهید حسین مؤمنی در سال ۱۳۶۱ بدست گروهک تروریستی دموکرات در منطقه تکاب به فیض شهادت نائل شد.
شهید سید حبیب اله رضویان در دوازدهم اسفند ۱۳۶۴ در منطقه فاو عراق به فیض شهادت نائل شد.
شهید ابراهیم یلی در تاریخ ۱۳ خردادماه ۱۳۶۴ به فیض شهادت نائل شد.
روحشان شاد و یادشان گرامی باد.