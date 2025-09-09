نمایشگاه بزرگ «ایران‌نوشت» با محوریت عرضه محصولات نوشت‌افزار ایرانی ـ اسلامی، در مصلای امام خمینی (ره) از امروز در تهران آغاز به کار کرد.



به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ یازدهمین نمایشگاه ایران نوشت با هدف ترویج فرهنگ استفاده از نوشت‌افزار بومی، حمایت از تولید داخلی و معرفی برندهای ایرانی به خانواده‌ها و دانش‌آموزان در مصلی امام خمینی تهران از امروز تا ۲۸ شهریور برپاست.

در این نمایشگاه، صدها نوع محصول از دفترها و لوازم‌التحریر تا کیف و تجهیزات آموزشی با طرح‌ها و نقش‌های متنوع و متناسب با فرهنگ ایرانی اسلامی عرضه شده است.

بازدیدکنندگان می‌توانند علاوه بر خرید مستقیم، با تولیدکنندگان و فعالان این حوزه نیز ارتباط برقرار کنند و با ظرفیت‌های نوین صنعت نوشت‌افزار کشور آشنا شوند.

نمایشگاه «ایران‌نوشت» همه روزه از امروز ۱۸ شهریور تا ۲۸ شهریور به مدت ۱۱ روز در مصلی امام خمینی از ساعت ۱۴ تا ۲۱ میزبان دانش آموزان، محصلان و سایر علاقه‌مندان خواهد بود.

این نمایشگاه همزمان با تهران در ۸ مرکز استان کشور از جمله قم، شهرکرد، مشهد، یزد، اهواز، رشت، شیراز و اصفهان برگزار می‌شود.