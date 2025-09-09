پخش زنده
امروز: -
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان همدان از برپایی ۳۵ پایگاه برای جمع آوری کمکهای مردمی در جشن عاطفه ها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سید حسن نعمتی با بیان اینکه مردم میتوانند با مراجعه به این پایگاهها، در تهیه لوازم التحریر و اقلام مورد نیاز دانش آموزان نیازمند مشارکت کنند افزود: همچنین نیکوکاران میتوانند از طریق روشهای الکترونیکی و با ارسال عدد ۵ به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۳۳۳۳۸۱ کمکهای نقدی خود را ارسال کنند.
او تصریح کرد: امسال این جشن از هجدهم شهریورماه تا هفدهم مهرماه در میادین اصلی شهرهای استان همدان برگزار میشود.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان همدان گفت: همچنین جشن عاطفه ها به صورت همزمان در ۹ شهرستان دیگر استان هم برگزار میشود.