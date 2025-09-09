سال تحصیلی حوزه علمیه آیت‌الله نمازی شهرستان خوی با حضور مسئولان و طلاب، روحانیون هم‌زمان با هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛حجت‌الاسلام حجت قاسم‌خانی امام جمعه شهرستان خوی، در این مراسم با اشاره به ساختار تحصیلی حوزه گفت: طلاب این حوزه در دو سطح علمی مشغول به تحصیل هستند؛ سطح دو معادل کارشناسی و سطح سه معادل کارشناسی ارشد. همچنین دوره تخصصی «فرق و مذاهب» در سطح سه برگزار می‌شود که امسال حدود ۱۸ نفر در این دوره مشغول به تحصیل هستند. وی افزود: حوزه آیت‌الله نمازی با ۱۲۰ طلبه حضوری و غیرحضوری فعالیت دارد و امسال ۱۷ طلبه جدید به جمع طلاب افزوده شده‌اند.

امام جمعه شهرستان خوی جایگاه علمی حوزه نمازی را مورد تأکید قرار داد و گفت: این مدرسه دینی با تربیت و پرورش طلاب توانمند، زمینه‌ساز رشد علمی و دینی جامعه است و نمونه‌ای از دستاورد‌های آن پرورش یافتگانی، چون آیت‌الله خویی است. همچنین از طلاب موفق حوزه که در کسب رتبه‌های علمی و پژوهشی به موفقیت دست یافته‌اند، تقدیر شد.

غلامحسین آزاد فرماندار شهرستان خوی نیز در این مراسم به نقش حوزه‌های علمیه و علما در جامعه اشاره کرد و تأکید نمود: علما در تاریخ کشور نقش مهمی در پیروزی انقلاب اسلامی و حفظ حریم ولایت داشته‌اند و استمرار فعالیت‌های حوزه‌های علمیه ضامن ارتقای فرهنگی و دینی جامعه است.

هم‌زمان با آغاز سال تحصیلی و بزرگداشت هفته وحدت، جشن هفته وحدت با مولودی‌خوانی برگزار شد تا فضای معنوی مراسم دوچندان شود.

این مراسم با هدف تبیین اهمیت آموزش‌های دینی، تقدیر از طلاب موفق، برگزاری جشن هفته وحدت و آغاز برنامه‌های علمی سال جدید حوزه آیت‌الله نمازی برگزار شد و طلاب با انگیزه‌ای مضاعف فعالیت‌های تحصیلی خود را آغاز کردند.