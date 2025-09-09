آموزش و پرورش لرستان آماده استقبال از ۳۵۹هزار دانش آموز

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، مدیرکل آموزش و پرورش لرستان در جلسه توازن رشته‌ای بیان کرد: آمادگی‌های لازم برای برای بازگشایی چهار هزار و ۴۴۶ مدرسه در مهرماه پیش رو وجود دارد تا دانش آموزان سال تحصیلی جدید را به خوبی آغاز کنند.

سید عیسی سهرابی همچنین افزود: موضوع هدایت تحصیلی دانش‌آموزان و افزایش گرایش به رشته‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش به عنوان یکی از مهم‌ترین سیاست‌های دستگاه تعلیم و تربیت مورد بررسی قرار گرفته است و مدیران و روسای آموزش و پرورش شهرستان‌ها باید نقش جدی در فرآیند هدایت تحصیلی دانش‌آموزان داشته باشند.

سهرابی هدف‌گذاری استان در توازن رشته‌ای را ۴۲ درصد اعلام کرد و افزود:برخی شهرستان‌ها مانند خرم‌آباد و کوهدشت سهم کمتری به رشته‌های فنی‌وحرفه‌ای اختصاص داده‌اند که لازم است با برنامه‌ریزی و اتخاذ تدابیر بهتر، این نقیصه برطرف شود.

وی با اشاره به آمار دانش‌آموزان پایه نهم گفت: امسال ۲۸ هزار و ۸۱۳ دانش‌آموز انتخاب رشته دارند که تاکنون ۷۶ درصد آنها این فرآیند را انجام داده‌اند و مابقی نیز از ۲۰ تا ۲۲ شهریورماه نسبت به ثبت انتخاب خود اقدام خواهند کرد.

وی تأکید کرد: مطابق با سیاست‌های کلان، باید تا پایان برنامه هفتم توسعه، ۵۰ درصد دانش‌آموزان به سمت رشته‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش سوق داده شوند که این موضوع یک ضرورت راهبردی برای تامین نیروی انسانی متخصص و مهارت‌محور در کشور است.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان گفت: سیاست توازن رشته‌ای نیازمند عزم جدی مدیران، مشارکت خانواده‌ها و تغییر نگرش عمومی جامعه نسبت به ارزش رشته‌های مهارتی است چرا که توسعه این رشته‌ها می‌تواند هم در رفع نیاز‌های بازار کار و هم در کاهش شکاف ناترازی نیروی انسانی نقش‌آفرین باشد.