مسئول بسیج جامعه زنان سپاه سردشت با اشاره به اجرای پویش ایران عاشورایی گفت: در راستای حمایت از دانش‌آموزان نیازمند، ۵۰ بسته لوازم‌التحریر تهیه و میان خانواده‌های کم‌برخوردار توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛بهار رسولی افزود: هر بسته لوازم‌التحریر به ارزش ۱۰ میلیون ریال تهیه شده که در مجموع ۵۰۰ میلیون ریال از محل کمک‌های خیرین و همت بسیج جامعه زنان شهرستان تأمین و اهدا شده است.

رسولی هدف از اجرای این پویش را ترویج فرهنگ همدلی و یاری‌رسانی به دانش‌آموزان نیازمند عنوان کرد و اظهار داشت: بسیج جامعه زنان تلاش دارد در آستانه سال تحصیلی جدید با چنین اقداماتی زمینه رشد و موفقیت تحصیلی فرزندان این مرز و بوم را فراهم کند.