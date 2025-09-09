توزیع ۵۰ بسته لوازمالتحریر میان دانشآموزان نیازمند در سردشت
مسئول بسیج جامعه زنان سپاه سردشت با اشاره به اجرای پویش ایران عاشورایی گفت: در راستای حمایت از دانشآموزان نیازمند، ۵۰ بسته لوازمالتحریر تهیه و میان خانوادههای کمبرخوردار توزیع شد.
؛بهار رسولی افزود: هر بسته لوازمالتحریر به ارزش ۱۰ میلیون ریال تهیه شده که در مجموع ۵۰۰ میلیون ریال از محل کمکهای خیرین و همت بسیج جامعه زنان شهرستان تأمین و اهدا شده است.
رسولی هدف از اجرای این پویش را ترویج فرهنگ همدلی و یاریرسانی به دانشآموزان نیازمند عنوان کرد و اظهار داشت: بسیج جامعه زنان تلاش دارد در آستانه سال تحصیلی جدید با چنین اقداماتی زمینه رشد و موفقیت تحصیلی فرزندان این مرز و بوم را فراهم کند.