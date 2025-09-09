۴۷ زندانی جرایم غیرعمد و مددجویان جرایم عمد نادم با حمایت نیکوکاران و به مناسبت ولادت حضرت رسول اکرم (ص) از زندان آزاد شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ به مناسبت هفته وحدت و میلاد حضرت محمد (ص) و جعفر صادق (ع) در مراسمی که در زندان مرکزی بجنورد با حضور رئیس کل دادگستری، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادستان و مدیر کل زندان‌های استان برگزار شد، ۴۷ نفر از زندانیان جرائم غیر عمد و نادم با مشارکت ستاد دیه، همراهی خیران، گذشت شکات و استفاده از ارفاقات قانونی آزاد شدند.

از مجموع این ۴۷ زندانی، ۴۴ نفر مرد و سه نفر زن بودند که جمعا ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال بدهی داشتند و به دلیل ناتوانی در پرداخت، تحمل حبس می‌کردند.

مردم نیکوکار استان با همراهی ستاد دیه ۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال برای آزادی این زندانیان کمک کردند.

براساس مدیر ستاد دیه خراسان شمالی از مجموع بدهی زندانیان، ۹ میلیارد ریال توسط شکات بخشیده شد و اعسار آنها پذیرفته شد که این اقدام نقش مهمی در آزادی مددجویان ایفا می‌کند.

به گفته محمد اسماعیل حاتمی همچنین ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال آورده خانواده زندانیان و چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال نیز تسهیلات پرداختی به آنان بوده است.

از ابتدای امسال تاکنون، ۱۱۶ زندانی جرایم غیرعمد استان با کمک خیران به آغوش خانواده بازگشته‌اند.

زندانیان جرایم غیرعمد به دلیل ناتوانی در پرداخت دیه‌های غیرعمد، حوادث کارگاهی، محکومیت مالی غیرکلاهبرداری و دعاوی خانوادگی در زندان‌های استان تحمل حبس می‌کنند.

تعداد زندانیان خراسان‌شمالی حدود ۲ هزار نفر است که در سه زندان و یک کانون اصلاح و تربیت استان تحمل حبس می‌کنند.