معاون استاندار لرستان و فرماندار ویژه بروجرد گفت: عملیات اجرایی فاز ۲ تصفیه‌خانه و خطوط انتقال فاضلاب بروجرد پس از ۲۰ سال با پیگیری‌های مستمر آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، فرماندار شهرستان بروجرد با اشاره به دیدار مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزیر نیرو اظهار کرد: موضوع آغاز فاز دوم تصفیه خانه بروجرد پیگیری و تصمیم بر این شد مهرماه امسال جاری عملیات اجرایی آن آغاز شود.

قدرت اله ولدی گفت: این مهم با پیگیری‌های جدی استاندار و حمایت‌های مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارت نیرو و مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با هدف اجرای فاز دوم تصفیه خانه و اجرای خطوط انتقال فاضلاب اصلی و فرعی بروجرد عملیاتی و اجرایی خواهد شد.

فرماندار بروجرد اضافه کرد: اعتبار مورد نیاز این پروژه تأمین و با اعتباری بیش از سه هزار میلیارد ریال از طریق ماده ۵۶ و همکاری بانک صادرات کشور توسط شرکت شیشه کوه زاگرس اجرایی می‌شود. ولدی اضافه کرد: پروژه یاد شده در فاز دوم متوقف شده بود که با پیگیری‌های مستمر فرمانداری بروجرد پس از ۲۰ سال آغاز خواهد شد.

وی این طرح را یکی از پروژه‌های عمرانی پیشران سند راهبردی شهرستان دانست و یادآور شد: این پروژه به عنوان یک مطالبه عمومی مورد بررسی قرار گرفته و عملیات اجرایی آن در مهر ماه امسال آغاز می‌شود.

معاون استاندار ادامه داد: با پیگیری انجام شده هشت حلقه چاه آب شرب در بروجرد توسط معاونت مهندسی شرکت آب و فاضلاب کشور حفر شود که بهره برداری از این تعداد چاه می‌تواند تاثیرات بسیاری در تأمین آب شرب پایدار بروجرد در طول سال دارد.

فرماندار بروجرد تأکید کرد: خرید و راه اندازی دیزل ژنراتور برای ایستگاه‌های پمپاژ آب شرب شهرستان با حمایت‌های مشاور وزیر نیرو در دستور کار قرار گرفته و تأمین اعتبار این مهم تسریع می‌شود.

وی ضمن قدر دانی از پیگیری‌های مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان و مدیر آبفا بروجرد اظهار کرد: با پیگیری‌های فرمانداری ویژه شهرستان در آینده نزدیک مشکل پمپاژ آب شرب از مخازن در زمان قطعی برق رفع خواهد شد.

وی تصریح کرد: در فصل گرم سال و در زمان قطعی برق، مشکلاتی در خصوص پمپاژ آب در شهرستان وجود داشت که با پیگیری‌های انجام شده و مساعدت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، این موضوع برطرف شد.

گفتنی است: عملیات اجرایی تصفیه خانه آب شهرستان سال ۱۳۷۰ آغاز شده و تا کنون فقط ۵۱ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.