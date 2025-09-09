به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان خوی با محوریت پروژه مهر و بازگشایی مدارس، در فرمانداری خوی. برگزار شد.

غلامحسین آزاد سرپرست فرمانداری خوی با تأکید بر لزوم همکاری همه دستگاه‌ها برای بازگشایی بدون دغدغه مدارس گفت: هدف اصلی پروژه مهر، فراهم‌سازی شرایط مطلوب برای دانش‌آموزان و اولیا در آغاز سال تحصیلی جدید است.

وی با اشاره به پروژه‌های عمرانی آموزش و پرورش اظهار داشت: اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام و تجهیز مدارس از مهم‌ترین اولویت‌های شهرستان است که علاوه بر تحقق عدالت آموزشی، مورد تأکید دولت و ریاست جمهوری نیز قرار دارد.

آزاد همچنین مسائل ترافیکی را یکی از چالش‌های جدی آغاز سال تحصیلی عنوان کرد و افزود: برای کاهش بار ترافیکی، جلسات شورای ترافیک شهرستان برگزار و تمهیدات لازم اتخاذ شده است. ثبت‌نام بر اساس کروکی و محدوده جغرافیایی دانش‌آموزان، تمرکززدایی از مدارس هسته مرکزی شهر و اجرای طرح ویژه کنترل ترافیک همزمان با بازگشایی مدارس، از جمله این اقدامات است.

وی با تأکید بر استفاده از ظرفیت خیرین و مردمی‌سازی آموزش و پرورش، گفت: هم‌اکنون ۵۳ پروژه آموزشی در شهرستان در حال اجراست که اولویت با مناطقی است که تراکم دانش‌آموزی و پیشرفت فیزیکی بالاتری دارند. علاوه بر این، ۳۳ پروژه مردمی نیز با محوریت خیرین و مشارکت مستقیم مردم در دست اقدام است.

مدیر آموزش و پرورش خوی نیز با تشریح اقدامات پروژه مهر گفت: از فرصت تابستان برای رفع نواقص و آماده‌سازی مدارس استفاده شده و اکنون تمامی امکانات لازم برای آغاز سال تحصیلی جدید فراهم است.

علی‌اکبر فتحعلی‌لو افزود: تاکنون نزدیک به ۷۰ هزار دانش‌آموز در مقاطع مختلف ثبت‌نام کرده‌اند که بیش از ۳۷ هزار نفر از آنان در مقطع ابتدایی مشغول تحصیل خواهند شد. برای این تعداد دانش‌آموز، حدود ۴۷۰ مدرسه و بیش از ۲ هزار۴۵۰ کلاس درس آماده شده و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا آغاز مهر به ۲ هزار و ۵۰۰ کلاس برسد.

وی از ورود ۶ هزار نوآموز پیش‌دبستانی و حدود ۷/۵۰۰هزار کلاس اولی به چرخه آموزش در سال جاری خبر داد و گفت: تاکنون ۹۱% درصد کتاب‌های درسی مقاطع مختلف توزیع شده است.

مدیر آموزش و پرورش خوی همچنین با اشاره به توسعه رشته‌های مهارتی اظهار داشت: اکنون ۵۰ درصد دانش‌آموزان متوسطه دوم به سمت هنرستان‌ها هدایت شده‌اند و شهرستان خوی جزو مناطق پیشرو استان در این زمینه است. ایجاد هنرستان‌های جدید، تأمین تجهیزات، اجرای تبصره ۷۵ با همکاری شهرداری و برگزاری نمایشگاه تولیدات هنرجویان، از جمله برنامه‌های این حوزه است.