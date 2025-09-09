رئیس مجلس شورای اسلامی طی پیامی درگذشت محمدرضا توسلی، نماینده ادوار سوم و چهارم مجلس از حوزه انتخابیه فردوس و طبس را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آقای محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت محمدرضا توسلی، نماینده ادوار سوم و چهارم مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه فردوس و طبس را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیم

انالله و اناالیه راجعون

درگذشت خدمتگزار فقید آقای محمدرضا توسلی، نماینده ادوار سوم و چهارم مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه فردوس و طبس موجب تاسف و تاثر گردید.

ضمن عرض تسلیت به خانواده محترم و سایر بستگان، برای آن مرحوم رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی