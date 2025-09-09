رئیس میراث‌فرهنگی- گردشگری و صنایع‌دستی و گردشگری شهرستان نهاوند از آغاز حفظ حریم و عرصه تپه باستانی گیان با مبلغ پنج میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محسن جانجان افزود: بخشی از ایجاد حفاظ پیرامون تپه گیان سال‌های گذشته اجرا شده و در حال حاضر نیز ادامه حصارکشی نرده‌ای با هدف حفظ حریم و عرصه تپه و محافظت از آن در حال انجام است.

او با اشاره به اینکه تاکنون کاوش‌ها و تعیین حریم‌های باستان‌شناسی اثر انجام شده است، تصریح کرد: حفظ و نگهداری این اثر تاریخی یکی از اولویت‌های میراث‌فرهنگی شهرستان است.

تپه باستانی گیان در شهرستان نهاوند، یکی از تپه‌های شاخص پیش از تاریخ با قدمتی هفت هزار ساله است که مدت‌ها به عنوان مرکز گاه‌نگاری (تاریخ‌گذاری) غرب کشور در علم باستان‌شناسی بوده و در سال ۱۳۱۰ به شماره ۳۶ در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است.