در آستانه هفدهم ربیع‌الاول سالروز میلاد حضرت محمد مصطفی (ص) و حضرت امام صادق (ع) رهبر انقلاب اسلامی با درخواست رئیس قوه قضاییه برای عفو و تخفیف مجازات جمعی از محکومان دادگاه‌ها موافقت کردند.

«سرقت مسلحانه و یا مقرون به آزار، «جرائم مربوط به مواد مخدر مسلحانه»، «خرید و فروش و قاچاق سلاح گرم جنگی و مهمات»، «جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی»، «جاسوسی» و آدم‌ربایی، از جمله جرائمی هستند که از این عفو و تخفیف مجازات مستثنی شده‌اند.