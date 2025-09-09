نشست صمیمی مدیر کل صدا و سیمای لرستان با بانوان مرکز
به مناسبت سالروز میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، نشست صمیمی مدیر کل صدا و سیمای لرستان با بانوان مرکز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل لرستان در نشست با بانوان مرکز صدا و سیمای لرستان با اشاره به جایگاه والای زنان در جامعه اسلامی، تأکید کرد: اگر به نقش زنان در جامعه نگاه کنیم، میبینیم که آنان مسئولیت تربیت نسل مؤمن، مقاوم و آگاه را بر عهده دارند؛ نقشی که نهتنها در خانواده بلکه در عرصههای اجتماعی و سیاسی نیز بهخوبی ایفا شده است.
سردار باقری با اشاره به پیشینه تربیتی زنان در استانهای مختلف کشور افزود: در جنگ ۱۲ روزه، فرزندان تربیتیافته توسط مادران این استانها نقش مؤثری ایفا کردند و در جنگ ۱۲ روزه نیز شاهد اثرگذاری عمیق این تربیت دینی و انقلابی بودیم وشهید جمشیدی یکی از نمونههای بارز این تربیت است که با علم و ایمان در میدان حضور یافت.
وی با اشاره به تلاش دشمنان برای تضعیف ارزشهای اسلامی گفت: دشمن میخواهد ما نیز مانند دیگر ملتها، مطیع و بیاراده باشیم، اما جوانان غیور ایران اسلامی درمقابل عیچ متجاوزی تسلیم نشدند وپای کشور باتمام توان ایستادند.
سردارباقری با اشاره به حمایتهای غرب وناتو ازرژیم صهیونیستی در مقابله با ایران، افزود: امروز غرب و ناتو در کنار هم قرار گرفتهاند تا با ابزارهای رسانهای و فرهنگی، تاجمهوری اسلامی ایران را تضعیف کنند، اما ما با تربیت فرزندان مؤمن و دیندار، میتوانیم بر فضای نه جنگ و نه صلح دشمن غلبه کنیم.
در پایان، فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل لرستان از مجموعه صداوسیما خواست تا با توجه ابعاد مختلف ونقاط قوت جنگ ۱۲ روزه برای مردم بازگوشود و به ظرفیتهای فرهنگی، به مقوله تربیت دینی و نقش زنان در جامعه بیشتر پرداخته شود.
مدیرکل صدا و سیمای استان لرستان نیز با گرامیداشت سالروز ولادت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، فرارسیدن ماه ربیعالاول و اعیاد مبارک این ماه را به عموم مردم استان تبریک گفت: و پیامبر (ص) را اسوه اخلاق، راستگویی و معرفت دانست.
علیرضا شیروی با اشاره به جایگاه والای پیامبر اعظم (ص) در اخلاق و تربیت انسانی، گفت: پیامبر اسلام اسوه اخلاق، عدالت و انساندوستی است و نخستین حکومت اسلامی را بر پایه دین و معنویت بنیان نهادو فلسفه شکلگیری جمهوری اسلامی نیز در امتداد همین مسیر، و پیادهسازی آموزههای دینی در ساختار اجتماعی و سیاسی بوده است.
وی در ادامه با تجلیل از عملکرد بانوان صداوسیمای لرستان افزود: بانوان فعال در صدا و سیمای استان در مأموریتها و عملیاتهای مختلف رسانهای خوش درخشیدند و با تلاشهای خلاقانه و متعهدانه، نام لرستان را در سطح ملی خوشنام کردند.
وی با اشاره به نقشآفرینی بانوان در جنگ ۱۲ روزه گفت: در این نبرد رسانهای، بانوان لرستانی با حضور مؤثر و تولیدات فاخر، توانستند پیام مقاومت، ایمان و هویت اسلامی را بهخوبی منتقل کنند و نشان دادند که تربیت دینی و فرهنگی در خانوادههای این استان، ثمرات ارزشمندی برای جامعه به همراه داشته است.
مدیرکل صدا و سیما در پایان تأکید کرد: حوزه پیام در رسانه ملی باید با قدرت، دقت و خلاقیت به انعکاس ارزشهای اسلامی و انقلابی بپردازد و با تکیه بر ایمان مردم، در برابر جنگ نرم دشمن ایستادگی کند.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری لرستان، در این نشست با اشاره به جایگاه والای زنان در جامعه اسلامی، گفت: پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، زنان تحت سیطره الگوهای غربی و نظام سلطه فرهنگی رژیم پهلوی قرار داشتند و عملاً در حوزههای سیاسی و اجتماعی نقشی نداشتند. اما با پیروزی انقلاب، کرامت انسانی آنان احیا شد و جایگاه واقعیشان در جامعه تثبیت شد.
ناهید پرویز پور افزود: اسلام از ابتدا نگاه ویژهای به زن داشته و پیامبر اکرم (ص) با یاد کردن از حضرت خدیجه (س) و حضرت فاطمه (س) به عنوان الگوهای کامل، نقش مادری و انسانسازی زنان را در جامعه اسلامی برجسته کرده است.
وی با اشاره به عملکرد درخشان بانوان استان در عرصههای مختلف، گفت: زنان لرستانی در مأموریتهای فرهنگی، اجتماعی و رسانهای، بهویژه در همکاری با صدا و سیمای استان، خوش درخشیدند و با تقویت باورهای دینی و تولید محتوای فاخر، نقش مؤثری در ارتقای نام لرستان در سطح ملی ایفا کردند.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری لرستان همچنین به نقش تربیتی مادران در استان اشاره کرد و افزود: تربیت فرزندان مؤمن، آگاه و مقاوم توسط مادران این دیار، ثمرات خود را در عرصههای مختلف از جمله در جنگ ۱۲ روزه نشان داد این تربیت دینی و فرهنگی، سرمایهای ارزشمند برای آینده استان و کشور است.
در پایان، پرویز پور بر ضرورت توجه بیشتر به حوزههای اجتماعی و تقویت ارتباطات انسانی در سیاستگذاریهای فرهنگی تأکید کرد و خواستار حمایت همهجانبه از بانوان فعال در عرصههای اجتماعی و رسانهای شد.
حجتالاسلام تیموری، استاد حوزه و دانشگاه، هم دراین نشست با اشاره به ویژگیهای اخلاقی پیامبر اکرم (ص)، گفت: اگر بخواهیم گونهای زنبودن و انسانبودن را تجربه کنیم، باید به اخلاق پیامبر اعظم (ص) رجوع کنیم؛ اخلاقی که سرشار از رأفت، صداقت، کرامت انسانی و احترام به جایگاه زن بود.
وی با تأکید بر اهمیت آگاهی و شناخت در مسیر زیست مؤمنانه افزود: برای رسیدن به جامعهای متعادل و متعالی، نیازمند آگاهی عمیق نسبت به جایگاه انسان، نقش زن و فلسفه خلقت هستیم نگاه اسلام به زن، نگاهی الهی و انسانمحور است؛ نه ابزاری و تحقیرآمیز.
حجتالاسلام تیموری با اشاره به هفته وحدت گفت: این ایام فرصتی است برای بازخوانی سیره پیامبر اکرم (ص) و بازنگری در رفتارهای اجتماعیمان و پیامبر نهتنها نخستین حکومت اسلامی را بنیان نهاد، بلکه با اخلاق طاهر خود، جامعهای ساخت که در آن زن، مادر، مربی و فعال اجتماعی بود.
وی در ادامه افزود: زن مسلمان امروز باید با الهام از سیره نبوی، در تربیت نسل مؤمن، درک متقابل، و مشارکت اجتماعی نقشآفرینی کند وتقویت کرامت انسانی و حفظ شأن زن، از اصولی است که انقلاب اسلامی بر آن تأکید داشته و باید در سیاستگذاریهای فرهنگی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.
در این مراسم از خانم گودرزی، گوینده پیشکسوت رسانه ملی، و نازنین زهرا ملکی، قهرمان کاراته مسابقات صربستان، تجلیل شد.