۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در ۸ استان کشور با حضور برخط وزیر نیرو به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، هر هفته بهطور متوسط ۱۰۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر در چارچوب پویش «ملی ایران آباد» و با هدف کاهش ناترازی انرژی، انجام میشود.
ظرفیت ساخت نیروگاههایی که امروز به بهرهبرداری رسید ۳۳ مگاوات در البرز، ۸ مگاوات در اصفهان، حدود ۱۲ مگاوات در قم، ۳ مگاوات در سمنان، ۱.۴ مگاوات در گلستان، ۰.۱ مگاوات در استان تهران، ۲۱ مگاوات در مرکزی و ۲۱ مگاوات در یزد بوده است.
این ظرفیت جدید با مجموع سرمایهگذاری ۳ هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی و صندوق توسعه ملی ایجاد شده است. بخشی از پروژهها در قالب طرحهای «تولید در توزیع» و با سرمایهگذاری دولتی در ۸۵۴ ساختگاه و بخش دیگر نیز توسط سرمایهگذاران بخش خصوصی احداث شدهاند
پیشبینی شده است تا پایان امسال ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر کشور به ۷۰۰۰ مگاوات برسد.