شهردار تهران در نشست فصلی ائمه جماعات و مدیران حوزه علمیه با مدیران شهری با تشریح جزئیات روند بازسازی پس از حوادث اخیر، از تعیین تکلیف ۹۷ درصد واحدهای مسکونی آسیبدیده در پایتخت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علیرضا زاکانی «دین»، «رهبری» و «مردم» را سه ظرفیت بینظیر و انحصاری ایران اسلامی خواند و با اشاره به طرحی نوآورانه مبتنی بر مشارکت مردمی در مدیریت شهری گفت: ایدهای با محوریت خلق فرصت و مشارکت مردم در مجلس و دولت مطرح شد که ظرف تنها سه روز به تصویب رسید و بر اساس آن ، بدون تحمیل هزینههای سنگین به کشور، از ظرفیتهای درونی شهر و مردم استفاده شد.
شهردار تهران با ارائه آمار دقیق، وضعیت بازسازی تصریح کرد: تعداد کل واحدهای آسیب دیده در جنگ تحمیلی ۸۴۴۲ واحد بود که از این میزان ۸۱۸۴ واحد (معادل ۹۷ درصد) تعیین تکلیف شدهاست.
وی ادامه داد: اسکلت ۲۴۲۰ واحد آسیب دیده در جنگ تحمیلی سالم بود که عملیات بازسازی این واحدها تمام شده یا در حال اتمام است. همچنین ستون ۶۷ واحد آسیب دیده بود که این واحدها نیز نیازمند مقاوم سازی میباشند و فرآیند کار روی ۵۹ مورد آن آغاز شدهاست.
شهردار تهران تاکید کرد: تاکنون برای بخش عمدهای عملیات تخریب و نوسازی آغاز شده است. پروانه ساخت این واحدها به صورت رایگان و در مدت زمان اندک صادر میشود. البته عملیات بازسازی کامل این واحدها تا دو سال آینده به طول خواهد انجامید.
کاهش اسکان خانوارهای آسیبدیده در هتل ها
زاکانی به موضوع اسکان خانوارهای آسیبدیده نیز پرداخت و گفت: در اوج بحران، حدود ۶۰۰ خانوار در هتلها اسکان داده شدند که این عدد هم اکنون به ۲۷۳ خانوار کاهش یافته است.
شهردار تهران همچنین از پرداخت ۲۵۰ میلیون تومان کمک بلاعوض به هر خانواده برای جبران خسارات داخل منزل خبر داد و افزود: این کمک به اختیار خانواده و برای انتخاب شیوه جبران خسارت پرداخت میشود.
زاکانی با تأکید بر موفقیتآمیز بودن این مدل مردمی، گفت: این نمونه را گفتم تا بدانید اگر این مدل در هر نقطه دیگری از کشور پیاده شود، میتواند کشور را از ناترازیها نجات دهد.
شهردار تهران در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از مدیریت نادرست منابعی مانند آب و انرژی، گفت: مشکل اصلی، مدیریت است که باید با مشارکت مردم اصلاح شود.
مدیریت انرژی تهران به شهرداری واگذار شود
وی همچنین از ارسال درخواستی به دبیرخانه شورای امنیت ملی برای واگذاری مدیریت انرژی تهران به شهرداری خبر داد و گفت:در خواست داریم مدیریت آب و انرژی تهران به شهرداری تفویض شود مقصود از انرژی، مدیریت بنزین، گاز، گازوئیل و برق تهران است.
زاکانی با اشاره به امکان اجرای مدلهای جدید در کشور گفت: میتوان مدلهایی در کشور پیاده کرد که کشور را از وضعیت ناترازیها نجات دهد. این مدلها با مدلهای فعلی متفاوت است.
به هر نفر روزانه ۱۳۰ لیتر آب اختصاص دهیم مشکل آب تهران حل می شود
وی به موضوع آب تهران اشاره کرد و افزود: در تهران میگویند آب نیست، اما سالانه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون متر مکعب آب وارد تهران میشود. اگر این میزان را بر سرانه مصرف ۱۳۰ لیتری روزانه تقسیم کنیم، کفاف جمعیت ۲۴ میلیون و ۱۳۷ هزار نفر را میدهد.
زاکانی از تنظیم طرحی در زمینه مدیریت انرژی نیز خبر داد و گفت: این طرح را در دولت توزیع و توضیح دادم که به این طریق میشود ریشه فقر مطلق را کند و عدالت را جاری و ساری کرد.